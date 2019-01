Advertisement

Il prime-time di Rai 3 di lunedì 7 gennaio 2019, dalle ore 21:15 circa in poi, prevede la messa in onda della prima puntata del ciclo invernale di Presa Diretta. Il primo appuntamento con la trasmissione d'approfondimento giornalistico condotta da Riccardo Iacona avrà come ospite in studio Walter Ricciardi, ex presidente dell’istituto Superiore di Sanità, e sarà intitolato “Fossile, il lungo addio". Nel corso della serata, inoltre, ci sarà tempo e modo per discutere anche su un altro tema intitolato “Bari, giustizia al capolinea”.

Nelle puntate successive, che andranno sempre in onda il lunedì sera alla stessa ora, Iacona analizzerà le questioni più scottanti dell'agenda politica, oltre a fatti di attualità e a temi sociali.

Torna Presa Diretta su Rai 3

Lunedì 7 gennaio andrà in onda su Rai 3 la prima puntata di Presa Diretta del 2019.

Il primo appuntamento con il ritorno della trasmissione d'approfondimento giornalistico avrà come titolo “Fossile, il lungo addio". Le telecamere del programma si sono spostate dal settentrione al meridione per analizzare le varie scelte energetiche [VIDEO] e per capire quali opportunità non sono state colte per dotare l'Italia di maggiori fonti di energia pulita.

Alla luce dell'inchiesta promossa da Presa Diretta ci sarà sicuramente da chiedersi come mai tutte le isole più piccole hanno energia derivante da impianti a gasolio, qual è il reale prezzo in bolletta per trivelle e rigassificatori e come siamo messi a livelli di autorizzazioni per l’estrazione petrolifera.

Nella seconda parte della puntata, dal titolo “Bari, giustizia al capolinea”, sarà invece mostrato come nel capoluogo pugliese la giustizia sia in una condizione di stallo dopo che l'edificio che ospitava il Tribunale è stato dichiarato inagibile.

Il giornalismo d'inchiesta di Riccardo Iacona

Con il passare del tempo, la figura del giornalista Riccardo Iacona sta caratterizzando Presa Diretta come in passato Milena Gabanelli ha contraddistinto la trasmissione Report.

In entrambi i casi i conduttori sono riusciti a diventare le figure centrali dei loro rispettivi format, anche grazie ad una robusta preparazione e a una naturale propensione verso il giornalismo d'inchiesta. D'altronde, sia Presa Diretta che Report si distinguono per un filo editoriale piuttosto simile, nel quale spiccano curati reportage, ricerche sul campo e la ferma intenzione di sviscerare completamente l'argomento trattato.

Il ciclo invernale di Presa Diretta andrà in onda su Rai 3 [VIDEO] per nove puntate.