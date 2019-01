Annuncio

I Gossip sui personaggi più importanti della tv italiana non mancano mai. In queste ore, al centro dell'attenzione i presunto compensi della conduttrice Barbara D'Urso. Già qualche giorno fa non erano mancante le polemiche sui cachet di Sanremo 2019, il Festival della Canzone Italiana, che è ormai alle porte (andrà in onda dal 5 al 9 febbraio, in prima serata su Rai 1). Nello specifico, sono trapelate alcune indiscrezioni su quanto guadagneranno Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Ecco i presunti cachet dei tre conduttori della kermesse canora e quanto percepirebbe annualmente Barbara D'Urso, la regina dei pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset.

Barbara D'Urso: quanto guadagna?

Non ci è dato sapere quanto guadagni esattamente Barbara D'Urso [VIDEO].

Solo nel 2015, durante un'intervista a La zanzara, la regina dei pomeriggi di Canale 5 ha rivelato che il suo guadagno si aggirava intorno ai 500 mila euro annui. Le indiscrezioni della rete, però, parlano di un compenso nettamente superiore, che si aggirerebbe intorno agli ottomila euro a puntata per il talk show pomeridiano.

Quel che è certo è che Barbara D'Urso ha un contratto con Mediaset a lunga durata, che lei stessa ha confermato, per cui sembra improbabile che il suo compenso annuo sia solo quello sopra indicato. La donna, poi, tempo fa, a Scherzi a parte, ha dichiarato anche di avere otto mutui da pagare. Insomma sembra certo che la signora dei pomeriggi di Canale 5 sicuramente non se la passi sicuramente male.

Compensi Sanremo 2019

Il budget del Festival di Sanremo 2019 sarà quasi simile a quello del 2018, come rivelato da 'Il Corriere della Sera'.

Quest'anno si attesterà, infatti, tra 1 milione e 500 mila euro, mentre nel 2018 le spese si sarebbero aggirate tra 1 milione e 300 mila euro. Il compenso di Claudio Baglioni nel 2018 è stato di 600 mila euro, mentre quest'anno sarebbe di 700 mila euro [VIDEO]. Da quello che risulta dai pre-contratti, inoltre, Claudio Bisio dovrebbe percepire 450 mila euro, mentre Virginia Raffaele solo 350 mila euro. Il tutto sarebbe, quindi, in linea con i compensi del 2018. Michelle Hunziker, infatti, lo scorso anno, per presentare Sanremo, sembra abbia percepito 400 mila euro, mentre Pierluigi Favino 300 mila euro.

Già nel 2017 ci sono state polemiche nei confronti di Carlo Conti con i suoi presunti 650 mila euro (100 mila di questi, poi, il conduttore li ha dati in beneficenza). Lo scandalo maggiore, però, c'è stato nel 2009, quando sono circolate indiscrezioni sul cachet di Paolo Bonolis di circa 1 milione di euro. Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli sui cachet dei vip.