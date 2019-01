Annuncio

Oggi giovedì 10 gennaio va in onda la prima puntata di Che Dio ci aiuti 5, la fortunata Serie TV di Rai Uno con protagoniste le attrici Elena Sofia Ricci (suor Angela) e Francesca Chillemi (Azzurra). La replica sarà trasmessa domenica 13 gennaio su Rai Premium e in streaming sul sito Rai Play e sull'applicazione omonima. Torna dunque una delle fiction più amate dai telespettatori Rai, al pari di Don Matteo e le altre serie che hanno fatto la fortuna della televisione di Stato negli ultimi 10 anni in termini di ascolti televisivi.

Confermata nel cast la presenza dei tre personaggi che hanno contribuito al suo successo: la coppia suor Angela e suor Costanza (quest'ultima interpretata dall'attrice Valeria Fabrizi) e Azzurra.

Domenica sera su Rai Premium

La replica della prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 sarà trasmessa in chiaro su Rai Premium domenica 13 gennaio, a partire dalle ore 21.20. A riportarlo è la guida ufficiale della programmazione Rai. Per chi non vuole attendere tre giorni prima di rivedere i due episodi iniziali della quinta stagione in televisione, c'è la possibilità di collegarsi al sito Rai Play oppure all'app omonima per tablet e smartphone, servizio disponibile gratuitamente. Il caricamento online della replica sarà completato nei minuti seguenti al termine della puntata di stasera.

Nel cast della quinta stagione non ci sarà l'attore Lino Guanciale, che ha scelto di dire addio al set della serie che lo ha lanciato tra i nuovi protagonisti della fiction italiana. Non ci sarà nemmeno Diana Del Bufalo.

Le fan del bell'attore di Avezzano, comune della provincia de L'Aquila, potranno rivederlo in Rai molto presto. Infatti, domenica 13 gennaio è previsto l'inizio della seconda stagione della serie TV La porta rossa [VIDEO], in onda su Rai Due.

La trama dei primi due episodi

"Omnia in bonum" è il titolo scelto per il primo episodio. Azzurra ritorna in convento da suor Angela e suor Costanza. La ragazza, che era partita a Londra nel finale della quarta stagione insieme a Guido (Lino Guanciale [VIDEO]) e il piccolo Davide, torna nel luogo che l'ha vista crescere negli ultimi anni. La volontà della giovane è di trasformare il convento in un hotel. Intanto, Nico bacia un'altra ragazza prima di incontrarsi di nuovo con Asia. Nel secondo episodio, intitolato "Come nelle favole", Valentina si ritrova in coma. La polizia sostiene che la ragazza abbia tentato il suicidio, ma Azzurra non crede a questa tesi ed è intenzionata a indagare fino in fondo per trovare il nome del colpevole.