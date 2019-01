Annuncio

Annuncio

Da stasera 24 gennaio, ritorna l'appuntamento in prime time su Canale 5 con l'Isola dei Famosi 2019, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Nuovi naufraghi stanno per sbarcare in Honduras, pronti ad affrontare la sfida alla sopravvivenza e a mettersi in gioco per cercare di conquistare il montepremi finale messo in palio dalla produzione, che anche quest'anno è di 100 mila euro. Chi non potrà seguire la prima puntata in tv, potrà poi rivederla in replica streaming online sul sito Mediaset. [VIDEO]

Dove rivedere la prima puntata dell'Isola dei famosi 2019 in streaming online

Nel caso in cui questa sera 24 gennaio non riusciate a seguire la prima puntata dell'Isola dei famosi in diretta televisiva su Canale 5, vi ricordiamo che sarà possibile rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, accedendo alla sezione dedicata al reality show.

Leggi anche Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna avrebbero violato le regole della redazione

In questo modo, infatti, potrete rivedere sia l'intera puntata trasmessa in prime time ma anche i singoli momenti della trasmissione condotta dalla Marcuzzi. E poi ancora vi ricordiamo che dal giorno dopo la messa in onda in televisione, partirà l'appuntamento con il daytime dell'Isola dei famosi, che quest'anno verrà trasmesso sia su Canale 5 alle ore 16.10 ma anche su Italiauno alle 12.10 e alle 18 circa.

Advertisement

Previste due strisce speciali anche su La5 e Mediaset Extra: la cosiddetta 'Extended Edition' della durata di quattro ore, per tutti i fan 'accaniti' del reality.

Le novità dell'Isola dei famosi: Alvin inviato, D'Eusanio-Parietti opinioniste

Tra le novità di questa nuova stagione dell'Isola dei famosi, vi segnaliamo la presenza della nuova coppia di opinioniste composta da Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Saranno loro le compagne d'avventura di questa edizione di Alessia Marcuzzi, pronte a "bacchettare" i naufraghi senza avere peli sulla lingua.

Per quanto riguarda, invece, il nome dell'inviato di questa nuova edizione dell'Isola dei famosi, vi confermiamo che non sarà Filippo Nardi, così come è stato annunciato in queste ore, bensì Alvin [VIDEO], che torna a distanza di qualche anno a ricoprire questo ruolo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Tuttavia Alvin, al momento, è partito con il resto del gruppo nelle vesti di concorrente: durante la conferenza stampa dell'Isola, la Marcuzzi ha precisato che l'obiettivo di Alvin sarà quello di 'spiare' un po' i concorrenti e vedere come si prepareranno ad affrontare questa sfida. Durante la diretta della prima puntata, però, Alvin svelerà a tutti di essere l'inviato e non un concorrente.