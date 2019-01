Annuncio

Annuncio

La puntata odierna di Domenica Live si è rivelata ricca di colpi di scena. Una delle vicende in grado di generare maggiore stupore, tra il pubblico in studio e quello da casa, è stata l'inedita confessione di Rosa Perrotta. Dopo diversi giorni, durante i quali si vociferava di un'ipotetica rottura tra l'ex tronista di Uomini e Donne [VIDEO] e il suo futuro marito Pietro Tartaglione, è arrivata finalmente la verità: Rosa Perrotta aspetta un bambino.

La verità sulla separazione forzata di Rosa e il suo futuro marito Pietro: lei aspetta un bambino

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati ospiti nella puntata odierna di Domenica Live. La ragazza ha deciso di fare, in diretta esclusiva da Barbara D'Urso, un'inaspettata confessione.

In questi giorni, numerose testate giornalistiche e siti web non hanno fatto altro che parlare dei due ex volti di Uomini e donne. Il motivo per il quale Rosa e Pietro sono finiti nel mirino del Gossip è legato al loro rapporto.

Advertisement

I due avevano annunciato di non convivere più insieme. [VIDEO]Tale notizia aveva immediatamente generato molto scompiglio tra i fan. La maggior parte delle persone, infatti, ha iniziato a pensare che tra i due fosse successo qualcosa.

Pietro, dal canto suo, in una precedente Instagram Stories aveva confessato che, molto presto, sarebbe arrivata la verità. Rosa, invece, si era sempre limitata a dire che se ci fosse stato qualcosa da dire lo avrebbe fatto sicuramente.

Ebbene, a distanza di un po' di giorni, la verità è finalmente venuta a galla. Il motivo per il quale Rossa e Pietro hanno smesso di convivere, ad un passo dal matrimonio, è in realtà molto positivo. Rosa Perrotta, come detto, oggi ha annunciato che aspetta un bambino.

Rosa si è trasferita a casa della mamma per portare a termine la gravidanza

La ragazza si trova quasi al terzo mese di gravidanza, pertanto, ha deciso di trasferirsi a casa della madre per poter portare a termine la gravidanza in modo "tranquillo".

Advertisement

I migliori video del giorno

La ragazza ha spiegato di stare soffrendo molto fisicamente a causa delle nausee e dei problemi tipici della gravidanza. Pietro Tartaglione, però, è sempre impegnato con il lavoro, e pur di non rimanere a casa da sola, quindi, Rosa ha deciso di trasferirsi a casa dei suoi.

Ad ogni modo, la nascita del bambino o della bambina è prevista per l'estate, luglio o agosto, ha precisato la ragazza, mentre il matrimonio si terrà a giugno. A quanto pare, dunque, Rosa dovrà optare per un abito molto "largo" il giorno delle sue nozze.