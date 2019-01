Annuncio

Annuncio

Scoppia la guerra social tra Fedez e Salmo. Questo pomeriggio, infatti, i due rapper se ne sono detti di tutti i colori su Instagram. Il motivo? Il merchandising che ha a che fare con i loro nuovi album. In particolar modo abbiamo visto che Salmo si è scagliato duramente nei confronti del marito di Chiara Ferragni, accusandolo di avergli rubato le idee per quanto riguarda la realizzazione delle maglie che vengono vendute assieme al disco del rapper.

Su Instagram lo scontro tra Salmo e Fedez per delle magliette

Salmo ha così postato su Instagram delle immagini dove mette a confronto le stampe delle sue magliette con quelle di Fedez realizzate per l'ultimo album dal titolo 'Paranoia airlines', ed effettivamente si può notare che c'è una certa somiglianza.

In poche parole, quindi, Salmo sostiene che Fedez gli abbia copiato l'idea al che, ovviamente, mister Ferragni non è rimasto in silenzio rispondendo prontamente sui social.

Fedez per prima cosa ha sottolineato che una delle maglie presa in considerazione da Salmo risalirebbe al concerto che si è tenuto a San Siro e sostiene di essere stato il primo ad averla indossata.

Advertisement

Poi però ha passato in rassegna altre stampe riportate su queste maglie ammettendo di essersi ispirato agli Slayer e siccome Salmo vuole attribuirsi la 'paternità' dell'idea, Fedez, senza troppi mezzi termini, ha dichiarato che in questo caso avrebbero copiato entrambi. Il rapper, poi, ha proseguito dicendo che nonostante la polemica, lui intende farsi i 'ca*** suoi'.

Le polemiche per il nuovo album di Fedez

Di certo, comunque, non si può dire che il nuovo album di Fedez sia passato inosservato, dato che ha suscitato fin dal primo momento molte critiche, tra cui anche quelle di Ghali e Gue Pequeno, che proprio qualche settimana fa avevano mosso le loro critiche nei confronti del nuovo album del rapper, che lo scorso anno ha scalato le classifiche di vendita con il suo album in coppia con J-Ax, con il quale ormai è ai ferri corti.

Il nuovo album di Fedez, però, stando ai risultati riscontrati in queste settimane non sta riscuotendo lo stesso successo che il rapper aveva raggiunto con J-Ax al debutto.

Advertisement

I migliori video del giorno

Si rifarà nel corso delle prossime settimane? I fan sperano addirittura di poterlo vedere sul palco del Festival di Sanremo, anche se al momento non vi è nessuna conferma in merito e il nome di Fedez non risulta tra quelli degli ospiti annunciati da Baglioni.