Sanremo 2019 ormai è alle porte e, tra i cantanti che parteciperanno alla kermesse c’è anche Anna Tatangelo. Da anni la cantante è una delle principali voci del panorama italiano e, anche se ha soltanto 32 anni, ha alle spalle una certa esperienza. Quest’anno, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, la Tatangelo ha deciso di calcare il palco di Sanremo, dove era stata per la prima volta 15 anni fa con il brano Doppiamente Fragili. In questo ore, la Tatangelo ha rilasciato un’intervista al Corriere dove ha svelato anche alcuni dettagli sull’inedito che porterà a Sanremo 2019 [VIDEO], spiegando che la sua canzone parlerà proprio del momento buio vissuto con Gigi D'Alessio qualche mese fa.

A Sanremo 2019 porterà una canzone sulla crisi con il suo compagno

Nell’intervista Anna Tatangelo ha innanzitutto spiegato di essere molto fiera di se stessa: ‘Sono fiera di me.

A 22 anni avevo fatto cose che in tanti ci mettono una vita a fare: aspettavo un bimbo e avevo già partecipato quattro volte a Sanremo. Se sono più agitata ora o a quindici anni? Ora. Non c’è paragone’. A Sanremo 2019, la Tatangelo porterà una canzone che si chiama Le nostre anime di notte. Si tratta di una canzone in cui ci sono anche dei cenni autobiografici. Il brano, infatti, parlerà proprio della crisi vissuta qualche mese fa con Gigi D’Alessio. ‘Nelle canzoni parlo di me, se poi il mio compagno si chiama Gigi D’Alessio è un problema di altri’, queste le parole di Anna Tatangelo che non ha nessun timore, pur essendo consapevole del fatto che molte persone conosceranno i dettagli della loro storia, ascoltando la canzone.

Anna Tatangelo parla dell'allontanamento da Gigi D'Alessio

La cantante ha, poi, spiegato che in questi mesi ci sono stati cambiamenti molto importanti nella sua vita, sia professionale che privata.

Nello specifico, la Tatangelo ha raccontato che affrontare una rottura dopo una storia di tanti anni non è facile, ma che poi si è sentita sempre più forte con il passare del tempo. Non poteva mancare ovviamente una domanda sulle presunte nozze. La Tatangelo, per il momento, ha smentito questa ipotesi. Sui colleghi che ci saranno a Sanremo 2019, ha ammesso di fare il tifo per Il Volo, per Nino D’Angelo, per Paola Turci e per Achille Lauro. Insomma non ci resta che attendere l’inizio del Festival [VIDEO]per ascoltare finalmente la canzone di Anna Tatangelo e degli altri cantanti che ci saranno in gara.