Da martedì 5 a sabato 9 febbraio tornerà, come di consueto, in onda il Festival di Sanremo edizione 2019. I conduttori ufficiali sono Cludio Baglioni, Claudio Bisio e la simpatica Virginia Raffaele. L'argomento che, però, sta generando maggiore sgomento nel corso delle ultime ore riguarda i possibili guadagni dei componenti del cast (non confermati ufficialmente). Le cifre che sono emerse sono davvero da capogiro e stanno lasciando interdetti telespettatori e non solo. Claudio Baglioni, ad esempio, avrebbe guadagnato 800 mila euro.

I possibili guadagni dei conduttori Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele

Il Festival di Sanremo è, ormai, alle porte, dopo numerosi rumors in merito a quelli che sarebbero potuti essere i presentatori, i concorrenti e quant'altro, sono arrivati anche i rumors in merito ai possibili guadagni dei conduttori.

Dopo aver dato l'ufficialità dei tre padroni di casa del Festival della canzone italiana, si sono diffusi i Gossip in merito ai loro cachet da capogiro.

Partiamo da Claudio Baglioni . Il famoso cantante, secondo quanto rivelato da "Radio 105" pare possa aver guadagnato un compenso di 800 mila euro per condurre le serate di Sanremo dal 5 al 9. Nel caso in cui la cifra venisse confermata, Baglioni avrebbe guadagnato 200 mila euro in più rispetto a quanto ricevuto l'anno precedente.

Per quanto riguarda Claudio Bisio, invece, l'ex presentatore del programma comico Zelig, potrebbe aver guadagnato 400 mila euro per condurre le consuete 5 serate. La cifra sembra essere la stessa percepita da Michelle Hunziker l'anno precedente.

La "meno pagata" di questa edizione del Festival sembra essere la comica Virginia Raffaele. La donna, infatti, potrebbe percepire un cachet di "soli" 300 mila euro, stessa cifra percepita da Pierfrancesco Favino precedentemente.

Matteo Salvini indignato dai possibili guadagni dei conduttori di Sanremo 2019

Insomma, guadagni davvero sconvolgenti che avrebbero indignato perfino il vice-premier [VIDEO]Matteo Salvini [VIDEO]. Il Ministro dell'interno, infatti, pare abbia rivelato di essere sconvolto dai guadagni di alcuni conduttori di RAI 1 che sfiorano cifre che lui riesce a guadagnare in un anno intero di lavoro.

Risulta necessario precisare, però, che le cifre appena elencate risultano essere solo i possibili guadagni dei conduttori dal momento che non sono state confermate dai diretti interessati e neppure smentite.