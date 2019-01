Annuncio

Si continua a parlare dello scandalo che ha visto coinvolta Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne che come ben saprete è finita al centro di accesissime polemiche dopo che venne fuori tutta la vicenda della sua "storia d'amore clandestina" con Nicola Panico, proseguita anche ai tempi del trono e dopo la scelta finale. In queste ore la bella Sara ha rilasciato la sua prima intervista pubblica al settimanale 'Chi', dove ha chiesto scusa a tutti ma ha anche tirato in ballo il suo ex, il quale su Instagram ha postato una stories al vetriolo nei confronti della ragazza. [VIDEO]

L'ex fidanzato di Sara Affi Fella sbotta su Instagram

Nel dettaglio, infatti, Sara Affi Fella nel corso della lunga intervista concessa in esclusiva al settimanale 'Chi', ha ammesso di aver sbagliato nei confronti della redazione di Uomini e donne e di tutto il pubblico che la seguiva, ma al tempo stesso ha dichiarato che ai tempi del trono, aveva più volte pensato di abbandonare la trasmissione e dire la verità a tutti.

A fermarla, però, sarebbe stato il suo fidanzato Nicola Panico che, a detta della ragazza, l'avrebbe incitata a sfruttare pienamente questa opportunità che le avrebbe permesso di ottenere il successo e la popolarità dal punto di vista televisivo.

In pratica quello che Sara aveva sempre sognato e desiderato, fin dal momento in cui con Nicola partecipò a Temptation Island.

Affermazioni che ovviamente non sono piaciute al suo ex fidanzato, il quale in queste ore ha deciso di togliersi ulteriori sassolini dalle scarpe e lo ha fatto postando una stories al vetriolo su Sara. Nicola ha scritto che in certi casi l'indifferenza è la miglior arma d'attacco e ha aggiunto di essere stanco di combattere, affermando di aver creduto agli occhi di Sara fino a pochi giorni fa.

Nicola preferisce stare zitto su Sara

Questo, quindi, dimostrerebbe il fatto che Sara e Nicola si sono rivisti in queste settimane, [VIDEO]proprio come riportato su alcuni siti di gossip ma anche da un amico stretto del ragazzo, il quale su Instagram sostiene non soltanto che i due si sarebbero rivisti di recente ma anche che Sara continuerebbe ad essere fidanzata con il calciatore Vittorio Parigini, il quale l'aveva lasciata dopo che venne alla luce lo scandalo a Uomini e Donne.

E ancora Nicola, nel suo messaggio su Instagram ha aggiunto che al momento preferisce non parlare, anche perché se decidesse di farlo, potrebbe scatenare la guerra: insomma un nuovo putiferio potrebbe abbattersi al più presto sulla bella Sara.