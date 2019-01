Annuncio

Continua il periodo decisamente 'No' per Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne protagonista dello scandalo che, lo scorso anno, l'ha messa alla berlina. In queste ore, Sara ha postato una foto sul suo account Instagram che ha fatto preoccupare i suoi fan: la ragazza, infatti, appare distesa su un letto di ospedale, dopo aver subito un'operazione. [VIDEO]

La foto di Sara Affi Fella dall'ospedale: è stata operata

La foto postata da Sara ha fatto subito il giro del web e della rete e, sebbene l'ex tronista non abbia voluto fornire molti dettagli sull'accaduto, in queste ore il portale Fanpage.it ha fatto sapere che effettivamente Sara è stata ricoverata e successivamente ha subito anche una nuova operazione.

Già qualche tempo fa, Sara rivelò di essere stata male ai tempi del suo trono a Uomini e donne: dovette subire un'operazione per un melanoma maligno. Non si sa, però, se l'operazione subita da Sara in questi giorni sia dovuta allo stesso motivo oppure ad altro.

In ogni caso, la ragazza ha voluto ringraziare dai social tutte le persone che le sono state vicine in questi giorni, tra cui i suoi familiari e le sue migliori amiche.

Intanto, a distanza di mesi dallo scandalo venuto fuori a Uomini e donne, Sara in queste settimane ha scelto di tornare a parlare pubblicamente e lo ha fatto concedendo la sua prima intervista al settimanale 'Chi', diretto da Alfonso Signorini. Una lunghissima chiacchierata, durante la quale la bella Sara ha voluto chiedere scusa a tutte le persone che in quei mesi di trono sono state prese in giro dal suo comportamento.

Le scuse di Sara Affi Fella dopo lo scandalo a Uomini e donne

La Affi Fella ha chiesto più volte scusa a Maria De Filippi [VIDEO]e alla redazione di Uomini e donne, aggiungendo però che adesso vorrebbe tornare di nuovo alla sua vita di tutti i giorni, dato che, nel corso degli ultimi mesi, non ha fatto altro che nascondersi e affrontare problemi che l'hanno fatta stare male, rivelando di essere stata ad un passo dall'anoressia.

La bella Sara, quindi, vorrebbe poter tornare alla sua vita di tutti i giorni, senza il rischio di camminare per strada ed essere ridicolizzata oppure offesa dalle persone che hanno seguito la sua vicenda in televisione oppure sui giornali. Non è mancato il ritorno di Sara neppure sui social: l'ex tronista di Uomini e donne ha riaperto un account su Instagram e, nel giro di pochi giorni, ha già conquistato la 'fiducia' di oltre 100 mila persone.