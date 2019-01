Annuncio

Annuncio

Il Sara Affi Fella gate continua a far discutere a distanza di mesi. L’ex influencer ed ex tronista è tornata sui social dopo aver rilasciato un’intervista su Chi in cui ha chiesto perdono a Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, specificando di aver passato mesi molto duri e di essere diventata persino anoressica. Le sorprese, però, non sembrano essere finite, visto che il portale Isa e Chia ha svelato che alcune “talpe” avrebbero visto la Affi Fella in compagnia dell’ex storico, Nicola Panico, mentre un caro amico del ragazzo sarebbe convinto che la 22enne molisana sia ancora fidanzata con il calciatore Vittorio Parigini.

Sara torna sui social e chiede perdono

Facciamo un passo indietro. Era settembre quando Nicola Panico svelò che durante il trono di Sara Affi Fella [VIDEO]loro due non si erano mai lasciati e che la giovane aveva fatto tutto per soldi e per diventare influencer.

Advertisement

Sara, insomma, era sempre fidanzata con Nicola durante i mesi di trono e anche quando scelse Luigi Mastroianni. Dopo l’estate, però, la Affi Fella tradì e lasciò Nicola per fidanzarsi con il calciatore del Torino, Vittorio Parigini. I segreti della Affi Fella fecero molto scalpore tanto che la 22enne fu costretta a chiudere i profili social e rinunciare agli sponsor, visto e considerato che tutte le aziende l’avevano abbandonata. Anche la storia con il Parigini naufragò poco dopo e di Sara si persero le tracce.

Questo fino a pochi giorni fa, quando la giovane di Venafro ha rilasciato una lunga intervista a Chi in cui chiede scusa a tutti e ammette di essere stata "drogata di telecamere", incolpando però anche l’ex Nicola di essere stato suo complice. Sara è tornata anche su Instagram con un nuovo profilo, in cui ha lasciato un durissimo sfogo dedicato ai fan.

Advertisement

Oltre alle scuse, ha ribadito di voler tornare a vivere, di essere stata oggetto di bullismo e di dovere affrontare una nuova operazione a breve. Insomma, l’ex influencer ha deciso di tornare attiva sui social e chiede “pietà” essendo solo una ragazza di 22 anni che, in fondo, non ha ucciso nessuno.

Che fine hanno fatto Nicola e Parigini?

La storia sembrerebbe essere finita qui ma in realtà sembra più avvincente di quanto si possa credere. Secondo quanto riporta il sito Isa e Chia, alcune fan avrebbero visto Sara scendere dall’auto dell’ex fidanzato Nicola Panico e poi entrare in un bar, dove avrebbe incontrato degli amici. In contemporanea, un amico di Panico avrebbe scritto un post polemico in cui accusa Sara Affi Fella [VIDEO] di averlo fatto litigare con il suo migliore amico (Nicola) solo per averlo difeso. La 22enne, infatti, secondo l’amico di Nicola, non si sarebbe mai realmente lasciata con Vittorio Parigini ma da qualche tempo avrebbe anche ripreso a frequentarsi con Panico. Dove starà la verità e che prosieguo avrà questo avvincente gossip?