Francesco Chiofalo si sta sottoponendo al delicato intervento [VIDEO]di rimozione del tumore al cervello. Nel frattempo, la sua ex Selvaggia Roma continua a pubblicare contenuti sui social in cui appare felice e serena e questo sta indispettendo non poco il pubblico da casa. Molti utenti di Instagram, infatti, hanno iniziato ad inondarla di insulti e critiche e, in alcuni casi, anche di maledizioni. Dopo l'ennesimo commento critico, pubblicato al di sotto di una foto della ragazza, la Roma ha deciso di rompere il silenzio e spiegare, finalmente, perché non parla di Chiofalo: "Ci dispiace ma di certo non faccio una storia per accontentare voi, dovrei fare una cosa contro voglia?"

La bufera scatenata contro Selvaggia Roma, lei risponde

Oggi, Selvaggia Roma ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare con un bellissimo abito scintillante accanto ad un pianoforte.

Naturalmente sotto all'immagine ci sono anche gli innumerevoli commenti che i suoi follower le hanno lasciato per accusarla dello scarso interesse verso quello che sta attraversando il suo ex Francesco Chiofalo.

L'ex concorrente di Temptation Island ha voluto rispondere sotto il commento di uno di questi utenti mettendo, una volta per tutte a tacere i pettegolezzi.

La ragazza ha spiegato che queste sono cose private e se lei ha deciso di non pubblicare nessuna Instagram Stories dedicata al suo ex è perché non ne ha avuto voglia. La ragazza ha sorpreso (negativamente) tutti gli utenti scrivendo: "Perché dovrei fare una cosa contro voglia?" Inoltre, ha anche aggiunto di aver parlato con tutta la sua famiglia di quanto accaduto e tutti si sono mostrati dispiaciuti anche se ancora feriti da tutto il male subito.

Il commento di Selvaggia fomenta il gossip

Il commento di Selvaggia, ad ogni modo, non è affatto servito a sedare l'ira del web, anzi, l'ha solo fomentata. Molti utenti, infatti hanno proseguito lasciando ulteriori commenti accusatori contro la ragazza [VIDEO] dicendole di essere poco sensibile e parecchio inopportuna. Tuttavia, c'è stata anche una parte che l'ha difesa ed ha ribadito che la Roma non avesse alcuna colpa e che non dovrebbe sentirsi costretta a fare delle cose solo perché il pubblico gradirebbe: tuttavia, però, c'è anche chi si è dimostrato favorevole alla sua linea di pensiero.

In ogni caso, Francesco è ancora sotto operazione, si attendono aggiornamenti dai familiari presenti in ospedale.