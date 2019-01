Annuncio

In questi giorni non si fa altro che parlare di Francesco Chiofalo e del tumore al cervello che l’ha colpito. Ricordiamo, a chi non lo sapesse, che il bel romano è noto per aver partecipato a Temptation Island, insieme a quella che all’epoca era la sua fidanzata, Selvaggia Roma. I due si sono lasciati dopo il programma e, a quanto pare, non hanno mantenuto neanche un bel rapporto. Qualche settimana fa, Francesco Chiofalo ha dichiarato di avere un tumore e di dover fare un intervento per rimuoverlo.

L’intervento è andato bene [VIDEO] ma ora gli haters non fanno altro che attaccare Selvaggia, colpevole di aver sminuito il problema del suo ex ragazzo.

Selvaggia Roma, stanca degli attacchi sui social, ammette di essere preoccupata

Qualche giorno fa Selvaggia Roma [VIDEO]ha commentato la notizia del tumore di Francesco Chiofalo.

L’ex di Temptation Island aveva spiegato che, secondo lei, il romano ci ha marciato tantissimo, per ottenere visibilità. Inoltre, sempre secondo la Roma, c’è differenza tra un tumore benigno, quello che ha colpito Francesco, e uno maligno. Dopo queste dichiarazioni, Selvaggi ha ricevuto tanti attacchi e ora sembra non farcela più. Nelle scorse ore, sui social, ha ammesso di non farcela a sostenere tutto questo odio. ‘Sono sempre stata forte ma adesso sto dubitando della mia forza. Avendo avuto attacchi anche fuori un social. Vi prego di smetterla. Non riesco più sul serio, mi sto ammalando’, queste le parole di Selvaggia che ha dichiarato di aver ricevuto anche delle minacce di morte fuori dai social.

Il fidanzato Luca Muccichini attacca Francesco Chiofalo

Nelle scorse ore anche il fidanzato di Selvaggia Roma Luca Muccichini è intervenuto sull’argomento.

Il ragazzo ha invitato tutti a fare qualche passo indietro, perché non tutti sanno cosa sia realmente successo durante la storia d’amore tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. Luca ha raccontato che Selvaggia ha subito molto male da Chiofalo, dichiarando addirittura che è stata picchiata. Delle accuse molto forti a cui Francesco non ha ancora risposto. L’ex di Temptation Island ora sta bene e sembra aver reagito benissimo all’intervento. Sui social, infatti, sono già uscite delle sue foto, sorridente sul letto dell’ospedale. Non resta che attendere per scoprire se, prima o poi, Francesco deciderà di replicare alle accuse della sua ex oppure ignorerà ogni parola, senza alcun commento.