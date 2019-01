Annuncio

Serena Grandi si è lasciata andare nel corso di un'intervista con il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini, che è in edicola ogni mercoledì. Nel corso dell'intervista l'attrice ha fatto una confessione scioccante: "Ho avuto un tumore al seno, mi sono trovata sotto i ferri a dicembre". Il pubblico è, naturalmente, rimasto sconvolto da tali affermazioni.

Serena Grandi rivela in un'intervista come ha scoperto il tumore al seno

Serena Grandi, famosa attrice e volto noto della televisione italiana, è tornata sugli schermi attraverso la partecipazione ad una precedente edizione del Grande Fratello VIP.

Dopo quella esperienza è tornata ad essere una tra le donne più discusse della televisione. Diverse volte, infatti, è stata ospitata da Barbara D'Urso [VIDEO] nei suoi salotti per rilasciare interviste e commentare alcune vicende del mondo dello spettacolo.

Ebbene, la Grandi ha rilasciato una recente intervista ai microfoni del settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini nel quale ha rivelato cose inaspettate in merito alla sua Salute.

Serena Grandi, infatti, ha rivelato dii aver avuto un tumore al seno, scoperto lo scorso anno e operato d'urgenza [VIDEO] il 19 dicembre. La donna ha spiegato di come ha scoperto di avere la malattia e di come l'ha combattuta. Nel caso specifico, ha rivelato di essersi accorta del problema un po' per caso. Aveva nella sua borsetta i suoi cagnolini e ad un certo punto ha avvertito un forte dolore al seno: in un primo momento ha pensato di aver fatto un brusco movimento. In seguito ad alcune indagini, però, è arrivata l'amara verità: "Avevo cinque centimetri di carcinoma". La malattia si era insinuato in modo subdolo al di sotto del grasso iniettato a febbraio per il lifting del seno.

La donna ha aggiunto: "Il mio corpo mi ha tradito".

Serena Grandi ringrazia le persone che le sono state accanto

Il problema è stato scoperto a novembre ed a dicembre è stata operata per rimuovere il tumore al seno. La Grandi, tuttavia, oltre ad esprimere tutto il suo dispiacere e dolore per la drammatica esperienza vissuta, ha deciso anche di ringraziare tutte le persone che le sono state accanto, come la sua famiglia, i suoi figli e anche Corinne Clery.

Infine, Serena Grandi ha chiosato dicendo di non sapere se in futuro si sottoporrà ad un intervento chirurgico per ripristinare la dimensione dei suoi seni, per il momento, l'unica cosa che conta è aver asportato quel male.