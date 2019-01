Annuncio

Periodo d’oro per Simona Ventura che, a quanto pare, in questi mesi ha vissuto dei momenti anche molto difficili. Di recente, infatti, ha annunciato la rottura con Gerò Carraro dopo una relazione d’amore durata tantissimi anni. Una rottura ‘amichevole’ come più volte hanno ammesso i diretti interessati che, tuttora, sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Adesso la Ventura è innamorata di Giovanni Terzi ed è pronto a ritornare in Rai alla conduzione di The Voice.

Simona Ventura parla per la prima volta del tradimento di Gerò Carraro

Simona Ventura ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi dove ha raccontato il bellissimo momento che sta vivendo in questo periodo.

La conduttrice ha confessato per la prima volta di essere stata tradita [VIDEO] da Gerò Carraro. "Otto anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi. Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice.

Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza", queste le parole della Ventura che ha voluto sottolineare il fatto che lei e Gerò siano rimasti in buoni rapporti. Nonostante la delusione di essere stata tradita con una donna che lei, tra l’altro, conosceva molto bene, Simona ha ritrovato il sorriso accanto ad un altro uomo. Si tratta di Giovanni Terzi, con cui ora è molto felice. Una serenità di cui ha quasi paura: "Ci unisce una grande affinità elettiva. Ci guardiamo e ci capiamo".

Momento positivo anche dal punto di vista lavorativo: presto la Ventura condurrà The Voice

Un momento fantastico non solo dal punto di vista sentimentale. Dopo anni passati a Mediaset, Simona Ventura è lieta di fare ritorno in Rai [VIDEO].

Presto, infatti, la vedremo nel ruolo di conduttrice del programma The Voice su Rai Due. Anche con i suoi cari, i rapporti sono migliorati: con il suo ex marito Stefano Bettarini ormai i rapporti sono più che buoni. I due hanno avuto modo di avvicinarsi ancora di più dopo Temptation Island Vip, dove lei era conduttrice e lui uno dei fidanzati. Buone notizie anche per il figlio Niccolò Bettarini, 20enne. Le persone che lo hanno aggredito qualche mese fa, all’esterno di una discoteca, sono stati condannati tutti. Insomma non ci resta che augurare a Simona Ventura che questo periodo possa durare il più a lungo possibile. Nel frattempo, sembra che i rapporti con la conduttrice Mara Venier siano ancora tesi.