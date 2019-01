Annuncio

Grandi novità attendono i telespettatori del trono over di Uomini e donne, che nella puntata andata in onda oggi nel pomeridiano di canale 5 hanno assistito all'abbandono del programma di due personaggi molto amati. Stiamo parlando di Sossio e Ursula, i quali dopo un periodo di crisi, si sono ritrovati ed hanno deciso di vivere la loro storia d'amore al di fuori degli studi televisivi. Un abbandono che era nell'aria, visto che sui social, anche durante le vacanze natalizie, i due sono apparsi sempre insieme felici e sorridenti. [VIDEO]

Sossio e Ursula escono da Uomini e donne

In molti da diversi giorni si erano chiesti se Ursula e Sossio avrebbero lasciato presto il trono over di Uomini e donne e la domanda ha trovato risposta nella puntata del dating show di Maria De Filippi, dove i due ex protagonisti di Temptation Island Vip hanno fatto il loro ingresso in studio ed hanno confermando il fatto di aver ripreso la loro relazione dopo il brusco stop seguito alla partecipazione alo reality di Simona Ventura.

Sossio è sembrato più innamorato che mai della sua dama, confessando davanti a tutti di voler passare il resto della sua vita con lei. Attimi di commozione nel parterre femminile, con Gemma in lacrime, per questa storia d'amore nata all'interno del trono over e che ha tutta le carte in regola per continuare anche fuori.

Trono over, Sossio ha trovato la donna della sua vita

"Sossio così non l'abbiamo mai visto", dice uno stupefatto Gianni Sperti, il quale come ricorderemo, è sempre stato molto critico nei confronti del cavaliere pugliese. Sossio tra l'altro ha voluto in questa giornata così speciale e che segna un nuovo inizio per lui e Ursula, anche la presenza nello studio di Uomini e donne della sorella e della madre, alla quale ha ribadito tutto il suo amore di figlio, ringraziandola per esserci sempre stata anche nei momenti più difficili della sua vita. Lo spazio dedicato alla coppia Ursula e Sossio termina quindi con dei ringraziamenti fatti proprio dal cavaliere agli opinionisti e a Maria De Filippi, oltre che a tutta la produzione e a chi lavora dietro le quinte del programma. In attesa che i due tornino per farci conoscere come si evolverà la loro storia d'amore, visto che l'uomo le ha donato un anello, in segno dell’impegno che vuole prendere con la Bennardo, la puntata è poi proseguita con Noel e Armando [VIDEO] che, come vedremo nelle prossime puntate di Uomini e donne trasmesse a partire dalle 14,40 su canale 5, saranno al centro dell'ennesima polemica e che costringerà la produzione ad allontanarli dal programma.