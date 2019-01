Annuncio

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda da domenica 20 a sabato 26 gennaio ci saranno diverse novità [VIDEO], che coinvolgeranno il pubblico a casa. Hope Logan, la figlia di Brooke e Deacon Sharpe, confessa a Steffy Forrester di essere ancora innamorata di Liam e non sarà più disposta a difendere il loro matrimonio. Thorne Forrester prova a persuadere Katie, al fine di farle annullare il suo matrimonio con Wyatt Spencer. Bill Spencer dichiara a Liam che non andrà a denunciarlo per avergli sparato, se non metterà i bastoni tra le ruote con Steffy, approfittando dei suoi ricordi ancora molto confusi.

Lo scopo di Bill

Wyatt conferma i suoi progetti riguardo Katie, ma il solo scopo di Bill è quello d'intralciarle i piani cercando di bloccare il matrimonio con la sua ex.

L'uomo assicura quindi suo figlio che lo renderà l'esclusivo erede dell'azienda, questo appena interromperà la relazione con la donna.

La confessione di Liam e la rivelazione di Taylor

Ridge parla con Hope dopo che Steffy le confessa di avere dei dubbi sulla donna. Liam, invece, si confida con sua moglie e le dichiara di aver sparato a Bill.

Taylor fa ritorno a Los Angeles dopo anni di assenza e quando si reca da Bill, infuriata con l'uomo per aver rovinato il matrimonio tra Steffy e Liam, le confida una notizia che lascia l'uomo assai turbato. E' stata lei, infatti, a sparare alle spalle a Bill. La confessione della donna andrà di conseguenza a scagionare Liam. Nel frattempo Steffy cerca di indurre Liam a pensare di essere innocente, affermando che i suoi ricordi potrebbero essere ancora disordinati e confusi a causa della commozione cerebrale dovuta all'incidente.

Ridge e Brooke, invece, ignari della verità, sono molto preoccupati del ritorno di Taylor.

Beautiful va in onda su Canale 5

Dopo aver parlato della anticipazioni, vogliamo ricordare che Beautiful è la soap opera statunitense più seguita in tutto il mondo, ed è ambientata a Los Angeles. La protagonista della soap è la famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda chiamata Forrester Creations. Gli episodi in Italia, della durata di 22 minuti ciascuno, vengono trasmessi su Canale 5, sette giorni su sette, dieci mesi dopo la messa in onda di quelli americani. La soap opera è in produzione dal 1987. Ricordato ciò, quali saranno i colpi di scena che interesseranno le puntate che andranno in onda nella settimana successiva a quella dal 20 al 26 gennaio? Non ci rimane che aspettare le prossime anticipazioni.