Lunedì 28 gennaio ha inizio una nuova settimana con l'apprezzata soap opera americana, 'Beautiful' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani [VIDEO]. La vicenda riguardante le indagini intorno all'aggressione ai danni di Bill ha visto coinvolte molte persone, fino al momento in cui si è arrivati alla scoperta della persona coinvolta mentre Liam ha pensato di essere stato lui a commettere questo gesto nei confronti del padre. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a domenica 3 febbraio svelano che Steffy ha fatto i conti con il ritorno di Taylor.

Quest'ultima ha spiegato alla figlia di essere stata lei a rendersi artefice del tentato omicidio nei confronti dello Spencer. Steffy, dal canto suo, di comune accordo con Bill, decide di recarsi a casa di Liam per informarlo della situazione ma non può dire all'uomo il nome della persona che ha sparato al padre.

Liam non crede alla situazione ma poi si convince di essere innocente dimostrandosi felice di questa novità che lo scagiona dalle accuse.

Bill dimostra la felicità perché non è stato il figlio a sparargli

Steffy, invece, si trova in una posizione difficile poiché ha il compito di difendere Bill affermando che è stata una notte di passione consensuale. Nel frattempo Liam e il padre vivono un momento di serenità giungendo a un chiarimento che potrebbe mettere le cose a posto e Bill si dice contento che a sparargli non sia stato il figlio. Liam annuncia la lieta notizia a Hope con la quale festeggia questa novità mentre Steffy s'impegna per aiutare Taylor (Hunter Tylo). Liam ha un incontro con Steffy alla quale spiega che Bill accetterà le richieste della donna in quanto è ancora innamorato di lei.

La figlia di Ridge si vede costretta a fare un accordo con l'editore statunitense.

Steffy costretta a sottostare alle richieste del padre di Liam

Intanto Taylor promette alla figlia che si servirà dell'aiuto di un collega per risolvere la questione mentre Bill non denuncia la donna chiedendo a Steffy di annullare il matrimonio con il marito. Liam (Scott Clifton), invece, si appresta a restituire un oggetto di valore al genitore e Hope non nasconde all'amica Maya di provare dei sentimenti per lo Spencer. Infine Steffy (Jacqueline Maclnnes Wood) si vede costretta a mettere al corrente della situazione il consorte per fargli firmare i documenti mentre Bill si aspetta che la figlia di Ridge rispetti gli accordi [VIDEO].