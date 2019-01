Annuncio

La longeva serie televisiva 'che dio ci aiuti 5' continua a ottenere ascolti importanti e non ci possono essere "reali avversari" della serie [VIDEO]capace di tenere incollati al piccolo schermo sei milioni di telespettatori. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Nico che deve fare i conti con nuovi cambiamenti nella sua vita: l'avvocato è stato informato dall'ex compagna Asia di essere il padre di un bambino di nome Mattia. Il legale proprio per questo motivo decide di riconoscerlo come figlio, ma non ha intenzione di prendersi le proprie responsabilità: inoltre c'è stato anche l'arrivo della novizia Ginevra che diventa amica di Nico.

Nel primo episodio del terzo appuntamento della fiction in onda giovedì 24 gennaio, intitolato "Basta un click", vediamo che giunge Maria, nipote di Suor Costanza. La giovane donna riesce subito ad attirare la curiosità di Nico stupefatto di fronte alla bellezza della nipote di Suor Costanza che conquista il cuore dell'avvocato.

Nel frattempo Suor Costanza fa il possibile per tenere il massimo riserbo sulla situazione riguardante le due gemelline in quanto non ha intenzione di informare della vicenda Angela.

Valentina ritrova il sorriso

Inoltre la protagonista si rende conto che la nipote di Suor Costanza nasconde una situazione difficile legata al rapporto complesso con l'ex fidanzato che non vuole lasciare in pace la ragazza. Suor Angela vuole cercare un modo per fare parlare la ragazza che si trova in un momento di disperazione, ma Maria è sicura di essere protetta da Nico. Quest'ultimo non si tira indietro e decide di non lasciare sola la donna amata, terrorizzata dal possibile ritorno dell'ex compagno che non accetta il fatto che la storia sia giunta al termine. Nel frattempo Valentina torna ad essere felice dopo aver superato un periodo in cui ha rischiato di morire, dove la giovane donna ritrova il sorriso grazie ad Azzurra.

Nico vuole avere una relazione esclusiva con Maria

Gli spoiler del secondo episodio del terzo appuntamento, intitolato "Tu chiamale se vuoi fissazioni" rivelano che Suor Angela si trova impegnata ad aiutare Ginevra rimasta in difficoltà dopo essere stata protagonista di un episodio increscioso con i propri studenti. Nico, invece, sembra voler vivere una storia intensa con la nipote di Suor Costanza al punto che chiede alla ragazza di avere una relazione esclusiva [VIDEO]. Infine Azzurra decide di rimanere fino al momento in cui non avrà trovato la persona interessata a comprare il convento.