Giovedì 10 gennaio è tornata in onda la fiction di Rai Uno “Che Dio ci aiuti 5” con la partecipazione di Elena Sofia Ricci che interpreta il ruolo di Suor Angela. Nel corso della seconda puntata [VIDEO], in onda giovedì 17 gennaio, di questa quinta stagione, saranno trasmessi il terzo ed il quarto episodio della serie, che saranno intitolati rispettivamente: “Il cuore in soffitta” e “Ultima occasione”. Suor Angela si troverà a fare i conti con il terribile segreto della new entry Ginevra, mentre Nico inizierà una relazione con Maria dai risvolti decisamente inaspettati.

Spoiler seconda puntata Che Dio ci aiuti 5, terzo episodio: il segreto di Ginevra

Secondo le anticipazioni del terzo episodio della seconda puntata della fiction di Rai Uno, vedremo suor Angela alle prese con la nuova arrivata Ginevra.

La donna, dal passato un po’ oscuro, nasconde un terribile segreto: ha una relazione clandestina con un uomo prossimo al matrimonio.

Questa scoperta invoglia la suora ad indagare ancor di più circa il passato della donna. Nel frattempo, Nico è felice di intraprendere la relazione segreta con Maria, molto presto però scoprirà la sua vera identità e non ne rimarrà molto contento. Gabriele, invece, si renderà portavoce di una notizia molto bella per Valentina.

Anticipazioni quarto episodio: Azzurra cerca di ostacolare Gabriele

Per quanto riguarda il quarto episodio di Che Dio ci aiuti 5, invece, Suor Angela sarà alle prese con un altro segreto, quello di Gabriele, il quale potrebbe addirittura mettere a repentaglio la vita di Valentina.

Nico, invece, continuerà imperterrito la frequentazione con Maria sotto la disapprovazione di Ginevra, la quale ritiene un po’ troppo “aperta” la loro unione.

Azzurra, invece, molto preoccupata per la sua amica, chiederà incessantemente l’aiuto delle gemelle per mettere in difficoltà Gabriele. Ci riuscirà? Lo scopriremo presto.

La nuova stagione senza due personaggi amati dal pubblico

Questa quinta stagione di Che Dio ci aiuti ha visto il ritorno di Azzurra [VIDEO]Leonardi (Francesca Chillemi) la quale però è tornata al convento senza Guido Corsi (Lino Guanciale). La notizia non è stata vista di buon occhio dai fan della fiction, i quali sono rimasti delusi anche dall'assenza di Diana Del Bufalo. Quest'ultima era riuscita a conquistare il cuore del pubblico, nella scorsa stagione, quando ha indossato i panni della goffissima Monica.