Annuncio

Annuncio

La quindicesima stagione di Grey's Anatomy [VIDEO] prosegue la sua inarrestabile corsa verso l'episodio numero 331 che sancirà il tanto ambito riconoscimento come Medical-Drama più longevo della televisione americana. In attesa della 15x15, giovedì prossimo verrà trasmesso l'undicesimo episodio che il promo ha già definito come il più intenso dell'intera stagione. Accantonati temporaneamente i triangoli amorosi e le vicende sentimentali dei protagonisti, l'episodio sarà all'insegna del dramma e si concentrerà principalmente sul ritorno del padre di Meredith, assente dalla 7x14, e sul delicato intervento di Catherine Fox.

Leggi anche Trame Il Segreto: Antolina dà fuoco al lavoro di Isaac per vendetta

Trama e promo Grey's Anatomy 15x11: 'The Winner Takes it all'

La ABC, come di consueto, ha rilasciato la breve sinossi che anticipa gli eventi salienti della puntata.

Advertisement

"Amelia Sheperd e Tom Koracik tentano un difficilissimo intervento chirurgico su Catherine; Richard prova a convincere Meredith a fare visita a suo padre prima che per lui sia troppo tardi".

L'episodio dal titolo "The Winner Takes It All", è stato scritto da Elisabeth R. Finch e diretto da Allison Liddi. Tra le guest star dell'episodio compaiono i nomi di Debbie Allen nel ruolo di Catherine Fox, Jeff Perry nel ruolo di Thatcher Grey. Greg Germann nel ruolo di Tom Koracick e l'intero gruppo di specializzandi.

Proprio in queste ore, inoltre, è stato diffuso il promo dell'episodio. Il breve video ci mostra esclusivamente le scene relative all'operazione di Catherine. Amelia e Tom intervengono sulla donna, ma qualcosa sembra andare per il verso sbagliato. A quel punto i due chirurghi, come afferma la Shepherd, non hanno altra scelta che continuare l'intervento per salvare la vita di Catherine.

Advertisement

I migliori video del giorno

Le scene successive mostrano solamente il figlio, Jackson, in lacrime consolato dalla compagna Meggie.

Ecco il promo: Meredith incontra nuovamente suo padre.

L'undicesimo episodio, tuttavia, non si concentrerà solo sull'intervento di Catherine. Come annunciato ad inizio stagione, infatti, rifarà la sua comparsa il padre di Meredith: Thatcher Grey. Gravemente malato, l'uomo è attualmente ricoverato in una struttura e finalmente Meredith, sotto consiglio di Richard, si recherà a fargli visita. Nella 15x08 era stato proprio Webber ad avvisare Meredith sulle delicate condizioni di salute del padre, ma il ritorno di Jeff Perry come interprete di Thatcher Grey sarà davvero circoscritto a pochi episodi? Ellen Pompeo [VIDEO], intervistata da Micheal Ausiello, sembra non avere dubbi: "Tutto quello che posso dire è che saranno episodi veramente tristi, ma che finalmente riusciranno a dare una degna conclusione alla burrascosa relazione tra Meredith e suo padre".