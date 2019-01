Annuncio

Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla famosa serie televisiva “Il Paradiso delle Signore” [VIDEO] sempre pronta a sorprendere. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della prossima settimana. Le anticipazioni ci dicono che Nicoletta Cattaneo sarà ancora molto sofferente per non aver digerito il fatto di essere stata tradita da Riccardo Guarnieri, ad un passo delle loro mancate nozze, dopo averlo abbandonato sull'altare. In particolare la commessa del grande magazzino milanese dirà ai genitori di averla delusa, non appena verrà a conoscenza che vorrebbero dare un’altra possibilità al figlio di Umberto.

Umberto invita a cena la Mandelli, Nicoletta arrabbiata con i genitori

Le trame degli episodi [VIDEO] che i telespettatori vedranno su Rai 1 da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019 sempre alle 15:30, annunciano che dopo quanto successo tra i due fratelli Amato, la madre Agnese cadrà in preda alla disperazione.

Tina invece si metterà alla ricerca di un professore di canto che sia allo stesso livello di Recalcati. Riccardo sarà sempre più tormentato per aver rovinato la storia d’amore con Nicoletta, ma anche per il burrascoso rapporto con il padre. Intanto Vittorio dopo aver visto Roberta fare degli acquisti su richiesta dei genitori, deciderà di vendere le stesse cose al Paradiso. Silvia dopo aver visto che il giovane Guarnieri sta veramente male, chiederà a Luciano di dare un’altra opportunità al ragazzo. Il piano ideato da Luca e Andreina invece inizierà a dare i primi frutti, perché la Mandelli riceverà un invito a cena da Umberto. Nicoletta si scaglierà contro i suoi genitori, quando apprenderà che hanno intenzione di perdonare Riccardo. Marta chiederà alle veneri di posare come modelle per il catalogo del Paradiso Market, precisamente per il progetto di vendita di corrispondenza ideato da Vittorio.

Nonostante ciò, quest'ultimo e la sorella di Riccardo vorranno sapere qual è l’opinione di Umberto.

Federico confessa la verità al padre, Salvatore affronta il fratello

Tina non sarà affatto soddisfatta del suo nuovo maestro di canto. Federico e Nicoletta inviteranno le veneri a guardare il Festival di Sanremo con loro: grazie a questa occasione, ma soprattutto all'aiuto di Paolo, il giovane Cattaneo avrà modo di trascorrere del tempo in compagnia di Roberta. Invece Salvatore cercherà di aiutare Elena a trovare un nuovo lavoro, senza mettere al corrente la stessa. Marta proporrà al Paradiso di assumere il fratello Riccardo, dopo aver appreso che Vittorio ha concluso un incarico con successo grazie a lui. Elena chiederà aiuto all'ex fidanzato Antonito per poter svolgere il lavoro che le ha procurato Anita: purtroppo in tale circostanza il figlio di Agnese sfogherà tutta la sua rabbia sempre per il tradimento subito. La scelta di inserire Riccardo al Paradiso, rischierà però di allontanare Marta e Vittorio, invece Adelaide e Andreina si scontreranno al circolo.

Vittorio inviterà clienti e dipendenti al Paradiso per assistere alla finale del Festival di Sanremo, anche se Marta non sarà presente. Successivamente Federico confesserà al padre la verità sulla sua carriera universitaria. Per finire Salvatore affronterà il fratello mentre si troveranno al circolo: questo scontro aumenterà ancora una volta l’interesse sentimentale di Ludovica per Antonio.