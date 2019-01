Annuncio

Con il passare dei mesi la soap opera 'Il Paradiso Delle Signore' non smette di incuriosire l'attenzione di milioni di telespettatori italiani [VIDEO] che si sono appassionati a questo prodotto televisivo. Al centro delle trame recenti è finita la famiglia Guarnieri che ha sempre avuto dei contrasti con i Cattaneo ma che deve accettare la decisione dei rispettivi figli di convolare a nozze. Nessuno è pronto per il matrimonio imminente di Riccardo e Nicoletta, che stanno invece compiendo un passo importante nella loro vita.

Il giovane Guarnieri si è concesso una notte d'amore con Ludovica, che ha creato degli ostacoli approfittando della debolezza del figlio di Umberto. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio rivelano che Nicoletta andrà su tutte le furie dopo aver scoperto il tradimento del futuro sposo e deciderà dunque di lasciarlo sull'altare.

Riccardo vive un momento di rabbia, conscio di aver commesso un grave errore e sfoga la sua rabbia parlando con Vittorio, pronto a dare sostegno all'amico.

Umberto vuole far pubblicare un articolo

Inoltre il fratello di Marta racconta al padre la sua problematica difficile, la tossicodipendenza dalla quale il giovane uomo non riesce a liberarsi. Nel frattempo, tutta la spinosa vicenda viene resa nota da Luca Spinelli, che mette al corrente un amico giornalista, pronto a mettere su carta il tutto. Tale decisione infastidisce Umberto, che vuole trovare una soluzione alleandosi con Adelaide. Al Paradiso, Vittorio si dimostra contento per aver realizzato un'iniziativa importante incentrata sulla raccolta degli abiti usati. Umberto, di comune accordo con Adelaide, attraverso la pubblicazione di un articolo, vuole diffamare Nicoletta.

Luciano ricatta il rivale

Tina, invece, riesce a rallegrare l'atmosfera al Paradiso parlando ai clienti dell'iniziativa di beneficenza, contraddistinguendosi dalle colleghe per la sua grinta. Luciano, dal canto suo, viene a conoscenza dell'articolo pubblicato sulla figlia Nicoletta e va su tutte le furie, al punto che decide di ricattare Umberto . Il padre di Riccardo si vede costretto a bloccare la pubblicazione dell'articolo diffamatorio, mentre Tina non nasconde la felicità di poter lavorare con il produttore Sandro Recalcati. Infine, come svelano le anticipazioni [VIDEO], Aldo ha paura che Elena possa lasciare la città di Milano e decide di rivelare ad Antonio che la giovane donna si trova alle prese con un corteggiatore sconosciuto.