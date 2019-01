Annuncio

Il Segreto è una soap opera spagnola, prodotta da Boomerang TV e creata da Aurora Guerra. Nelle anticipazioni del nuovo episodio de Il Segreto in onda oggi, 18 gennaio, su Canale 5, alle ore 15:30, predomina la vicinanza tra Julieta Uriarte e Fernando Mesía, insieme ad altre interessanti novità.

Sembrerebbe infatti che l'Uriarte abbia abbandonato l'idea che il Mesia sia il colpevole della morte di Saul. Il fascino, ma anche il carisma, di Fernando, infatti, non sembra sia passato inosservato a Julieta, che infatti ha legato parecchio con il giovane.

Di questa relazione si accorge, logicamente, Prudencio che negli ultimi tempi aveva idealizzato, illudendosi, che il cuore di sua moglie oramai fosse suo.

La gelosia di Prudencio

Julieta è ormai convinta che dietro la scomparsa di Saul ci sia "la mano" di suo marito Prudencio; la giovane, infatti, ha un obiettivo preciso e per questo cerca di ingannare suo marito, trascorrendo la notte insieme a lui.

Prudencio è al corrente del rapporto che si è instaurato tra sua moglie e Fernando ed ha proposto infatti di aiutare Julieta a capire qualcosa circa la verità sulla scomparsa [VIDEO]di Saul, a cui tiene particolarmente. La realtà è che Prudencio è assalito dalla gelosia e farà di tutto per dividere la sua amata dal giovane Fernando, disposto anche a commettere un crimine, come quello che probabilmente ha già commesso nei confronti di Saul.

I sospetti di Mauricio e Raimundo

L'atteggiamento enigmatico di Julieta suscita sospetti per molti, soprattutto per Mauricio e Raimundo, quest'ultimo, infatti, si rende conto che la giovane ha qualche scopo particolare, dal momento in cui torna alla Casona. Mauricio, invece, immagina che l'attrazione che Julieta ha nei confronti di Prudencio sia falsa.

Per questo cercherà di investigare, al fine di scoprire i pericoli a cui va incontro la sua adorata padrona Francisca Montenegro.

La messa in onda

Ricordiamo che in Italia la soap viene trasmessa dal 10 giugno 2013 su Canale 5, sei mesi dopo la messa in onda in Spagna, sulla rete televisiva Artena 3. Da gennaio la soap va in onda anche la domenica [VIDEO], grazie al grande successo televisivo avuto sia in Spagna che in Italia. Ricordiamo, inoltre, ai lettori che la soap opera riguarda le avventure e la vita della ricca stirpe dei Montenegro, una famiglia dell'alta borghesia che vive in un piccolo paese del nord della Spagna, con la crudele matriarca Donna Francisca Montenegro, vedova di Salvador Castro.