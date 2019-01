Annuncio

Sono state rese note le anticipazioni degli episodi dal 27 gennaio all'1 febbraio de Il Segreto. Grandi novità e colpi di scena in arrivo a Puente Viejo, che si prepara ad accogliere nel migliore dei modi l'ormai imminente ritorno della coppia Maria-Gonzalo. Raimundo capirà del ritorno dei due dopo aver decifrato il messaggio in codice, nascosto all'interno della lettera che la moglie ha inviato. Inoltre, tale prezioso indizio lo aiuterà a trovare il giusto percorso da affrontare per ritrovare Francisca.

Attenzione va rivolta anche ad Adela, la quale sta sottovalutando lo stalker che la perseguita da tempo e che punterà un'arma dritta sul viso della ragazza.

Le trame della famosa soap opera ci raccontano anche molti fatti sulla improvvisa gravidanza di Antolina che provocherà preoccupazioni in Elsa, la quale dovrà 'frenare' per sempre il suo amore per Isaac.

Anticipazioni 'Il Segreto': Raimundo si immedesima nel ruolo di detective

Le puntate della soap Tv [VIDEO] porranno maggiore attenzione sul caso della scomparsa della Montenegro.

Tutte le misteriose lettere, unite danno vita ad alcune frasi che formano il nome della giovane Maria. Nel frattempo, Antolina rivela ad Elsa che aspetta un bambino da Isaac e tale notizia non verrà accettata nel migliore dei modi dalla donna, poiché è cosciente del fatto che molto presto perderà l'uomo che ama. Invece, per quanto riguarda Prudencio, egli continuerà ad ingannare Julieta sulla morte di Saul, affermando di aver trovato un qualcuno pronto a giurare di aver visto morire l'uomo di fronte ai suoi occhi e non per colpa sua.

La Uriarte farà finta di credere al marito, in modo da raccogliere più informazioni possibili. Mauricio accompagnerà poi Raimundo nel luogo citato nelle lettere della coniuge. Dopo molta strada, i due vedranno solo un capanno solitario e buio, senza nessuna traccia di Francisca Montenegro.

Trame 'Il Segreto': Julieta pronta a tutto

Antolina dice ad Isaac che presto sarà padre, ma questa notizia non sembra renderlo molto felice. Tuttavia, accetterà il 'ruolo', assicurando alla giovane neo-mamma che al bambino non mancherà niente. L'uomo chiarirà le questioni anche con Elsa, la quale prenderà la decisione di andare via per non soffrire ancora di più.

Gli spoiler della fiction spagnola [VIDEO] rivelano che Adela proverà sempre più terrore e paura, in particolare nel momento in cui dovrà fare i conti con il suo stalker. Il suo persecutore, di nome Basilio, le punterà una pistola al viso. Le trame della soap tv si chiudono con uno scenario molto particolare, poiché ci sarà la sofferta scelta di Julieta che, disposta a tutto per sapere la verità sul fratello Saul, proverà a 'rubare' qualche verità da Fernando offrendole il suo corpo.