Le vicende dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” [VIDEO]continuano a stupire con avvenimenti inaspettati ricchi di colpi di scena. Arriva una notizia che sicuramente non farà piacere agli appassionati di questa soap, dato che i prossimi mesi dovranno fare a meno di due storici personaggi che con la loro simpatia alleggeriscono le trame. Si tratta di Gracia Hermosa (Carmen Cannivel) e Hipolito Miranar (Selu Nietu), ma la loro, per fortuna, sarà un’uscita di scena momentanea.

La nuora di Dolores deciderà di dare alla luce la creatura che porta in grembo nell’Europa centrale e, purtroppo, nessuno riuscirà a farle cambiare idea.

Il Segreto: la partenza di Dolores, Gracia ingaggia Catalina

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi negli articoli precedenti, nelle puntate che i telespettatori [VIDEO]italiani vedranno tra qualche mese, Dolores Asenjo, dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco di Tiburcio, si allontanerà da Puente Viejo.

In particolare, la pettegola della telenovela vincerà un biglietto che le consentirà di viaggiare in mongolfiera per circa 150 giorni, ma deciderà di affrontare il viaggio in solitaria. Il Comino, dopo aver dato il consenso alla moglie di partire, sarà assalito dai sensi di colpa, ma soprattutto entrerà in uno stato profondo di depressione. A quel punto Gracia, preoccupata, per il pessimo stato del suocero, ingaggerà la famosa donna barbuta Catalina con l’intento di tirargli su l’umore. La nuova arrivata si troverà subito bene con l’acrobata, al tal punto che in paese ci saranno dei pettegolezzi sul loro rapporto.

Tiburcio si trasferisce a Londra, Hipolito e la moglie si recano sulle Alpi

Tiburcio cercherà di rimediare, precisando ai due parroci del quartiere iberico che Catalina per lui è soltanto un’amica.

Nonostante il forzuto circense ritrovi la voglia di vivere, deciderà di recarsi a Londra per ricongiungersi con la sua amata moglie. Dopo pochi giorni dalla trasferta del Comino, rimetterà piede a Puente Viejo la madre di Hipolito. Dolores non appena riabbraccerà i suoi cari si preoccuperà, perché verrà a sapere dal nipote che suo marito è partito con l’intento di riuscire ad incontrarla. Gli spoiler ci dicono che, dopo alcune puntate, anche Gracia deciderà di allontanarsi dalla cittadina spagnola. Nello specifico la Hermosa, essendo ormai vicina al parto, si lascerà influenzare da Catalina, perché si recherà sulle Alpi per capire se potrà dare davvero alla luce la sua bambina con meno dolore. La nuora di Dolores, ovviamente, porterà con sé il marito Hipolito che, a differenza sua, si riaffaccerà nel suo paese natale ogni tanto.