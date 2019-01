Advertisement

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, [VIDEO]la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Saul Ortega, interpretato da Ruben Bernal. Il fidanzato di Julieta (Claudia Galan), infatti, tornerà ad essere un uomo libero grazie all'aiuto di Fernando Mesia.

Fernando uccide Fulgencio

Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda nel 2019 su Canale 5, assisteremo al ritorno di Saul Ortega.

Quest'ultimo, infatti, ricomparirà pochi istanti prima che Julieta uccida suo fratello Prudencio (Jose Milan).

Gli spoiler annunciano che il redivivo si stabilirà alla locanda di Fè (Marta Tomasa) dove studierà un modo per riottenere la libertà.

Inoltre darà a Mauricio la sua disponibilità per aiutarlo a liberare Donna Francisca (Maria Bouzas) e Raimundo rinchiusi in un manicomio da Fulgencio Montenegro. Prudencio, nel frattempo, scoprirà che suo fratello è vivo e vegeto, tanto da voler dare il suo contribuito nelle investigazioni da parte di Julieta e Godoy. A proposito, il maggiore degli Ortega prenderà parte della liberazione dei due coniugi, dove Fernando non esiterà a sparare un colpo di arma da fuoco contro Fulgencio [VIDEO], per impedirgli di rivelare la verità. Infine Saul deciderà di costituirsi alle guardie civili dopo il ritorno alla Villa del vecchio locandiere e della moglie.

Saul è un uomo libero

Le trame de Il Segreto in onda a febbraio su Canale 5, svelano che Carmelo e Meliton saranno costretti a riaprire il processo dopo aver ascoltato la versione di Saul, in merito alla morte di Don Ignacio. Le forze dell'ordine, a questo punto, permetteranno all'amato di Julieta di stare a casa, fino alla data della riapertura del processo.

Inoltre pretenderà che suo fratello dichiari una versione, precedentemente studiata a tavolino con lui.

Dall'altro canto, Fernando Mesia vorrà dare il suo contributo, grazie ad alcune facoltose conoscenze. Infatti riuscirà a dimostrare che Ortega aveva ucciso Ignacio per proteggere la vita di Julieta. In questo modo, Saul potrà tornare in libertà dopo essere stato dichiarato innocente da ogni capo di accusa. Julieta, nel frattempo, chiederà a Fernando di non farsi illusioni in quanto il suo cuore appartiene solo a Saul. Mesia fingerà di assecondare la richiesta della nipote di Consuelo, dichiarando che il suo è soltanto di Maria (Loreto Mauleon). Come si evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.