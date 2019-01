Annuncio

Mancano pochissimi giorni al debutto del Festival di Sanremo in televisione. Martedì 5 febbraio verrà trasmessa la prima delle cinque serate di questa 69esima edizione della kermesse canora condotta da Claudio Baglioni che ricopre anche il ruolo di direttore artistico. Al suo fianco, invece, ci saranno Virginia Raffale e Claudio Bisio: per la prima si tratta di un ritorno dopo la conduzione di qualche anno fa, mentre per Bisio sarà un debutto sul palco dell'Ariston. Annunciati in queste ore anche i nomi degli ospiti ufficiali che vedremo esibirsi sul palco di Sanremo 2019 e tra questi figura anche Ligabue, mentre sarebbe in lizza anche Ariana Grande. [VIDEO]

Gli ospiti ufficiali di Sanremo 2019: ritornano Giorgia ed Elisa

Le anticipazioni sul cast di ospiti di questo nuovo Festival di Sanremo 2019 rivelano che tra i super Big di questa edizione figurano i nomi di Elisa e Giorgia, due grandi stelle della musica italiana che in passato hanno partecipato in prima persona alla kermesse musicale.

Annunciato anche il ritorno di Luciano Ligabue, a distanza di cinque anni dalla sua ultima apparizione sul palco dell'Ariston. La rockstar presenterà in anteprima il suo nuovo album in uscita a marzo.

E poi ancora il Festival di Sanremo 2019 potrà contare sulla presenza sul palco di Alessandra Amoroso, che proprio quest'anno ha festeggiato i suoi primi dieci anni di carriera con un album di grande successo.

Occhi puntati anche su Andrea Bocelli, che salirà sul palco dell'Ariston in compagnia di suo figlio. Confermata anche la presenza di Antonello Venditti, che ritorna a Sanremo a distanza di un po' di anni dalla sua ultima partecipazione.

Ariana Grande tra le possibili ospiti del Festival di Sanremo di Baglioni

Stando, invece, alle ultime indiscrezioni sugli ospiti di Sanremo 2019, l'Adnkronos ha annunciato che tra i papabili super-ospiti di questa edizione potrebbe esserci anche Ariana Grande, la star internazionale che ha scalato le classifiche di vendita con il suo ultimo album di inediti.

La sua presenza sul palco dell'Ariston sarebbe sicuramente un 'colpaccio' per Baglioni e tutta la squadra della kermesse e potrebbe attirare l'attenzione di una vastissima fetta di pubblico di giovani e giovanissimi, che ascolta la sua musica.

Tornando, invece, alla gara di Sanremo 2019, nelle ultime ore sono stati svelati anche quelli che saranno alcuni de duetti che vedremo nel corso della quarta serata del Festival. Anna Tatangelo, per esempio, canterà il suo brano con Syria [VIDEO],