Come ben sanno i fan della soap opera iberica “Il Segreto” [VIDEO], i brutti momenti non mancano mai. Ad affrontare una grossa difficoltà nelle puntate che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana, sarà la maestra Adela. La moglie di Carmelo Leal dopo essere riuscita a superare una difficile operazione chirurgica, alla quale è stata costretta a sottoporsi a seguito dell'aggressione ricevuta dal nemico Basilio Duran, si sentirà di nuovo male. Questa volta la situazione sarà abbastanza complicata, perché il dottor Zabaleta comunicherà al marito della donna che l’insegnante potrebbe morire a breve.

Il Segreto: la disperazione di Carmelo, Adela perde i sensi

Le anticipazioni dei futuri episodi [VIDEO]italiani, che andranno in onda in Spagna su “Antena 3”, svelano che il dottor Alvaro organizzerà un misterioso appuntamento con Elsa.

Intanto Adela avrà l’ennesima crisi, perché si sposterà il proiettile che ha nel cervello. La moglie di Tiburcio metterà in cattiva luce il medico Alvaro, rivelando che in passato ha frequentato dei criminali. Precisamente nel capitolo numero 2.002, Carmelo sprofonderà nella disperazione profonda: il sindaco di Puente Viejo apprenderà dal dottor Zabaleta che sua moglie è grave. Sfortunatamente il medico dirà al Leal che c’è il 50% di possibilità che Adela possa morire entro le prossime 48 ore.

Eustaquio e Lamberto Molero abuseranno di Julieta, non appena la sorprenderanno da sola nel bosco. Saul e Consuelo si preoccuperanno per l’improvvisa sparizione della Uriarte. Purtroppo la moglie di Carmelo mentre Irene le rivelerà di aver ricevuto una nuova proposta da Anacleto, perderà i sensi facendo preoccupare tutti i suoi cari.

Il Leal e Don Berengario nascondono i cadaveri dei Molero, Francisca e Fernando infastiditi da Roberto

Carmelo dopo aver visto i Molero ridere per aver ridotto in un pessimo stato Julieta, commetterà una pazzia. Il marito di Adela si macchierà le mani di sangue, perché ucciderà Eustaquio. Lamberto sopraffatto dalla rabbia, afferrerà la pistola per sparare Don Berengario, ma colui che perderà la vita sarà lui: il parroco dopo un’iniziale titubanza, aiuterà il Leal a nascondere i corpi dei Molero. Un nuovo arrivato di nome Faustino, farà capire di aver messo piede nel quartiere iberico per Fè. Per finire la presenza di Roberto alla villa darà sempre più fastidio a Francisca e Fernando. A questo punto per sapere se Adela uscirà di scena rimanendo in vita com'è già accaduto ad altri personaggi, oppure morirà, non ci resta che attendere nuovi spoiler.