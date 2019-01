Annuncio

Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni sullo sceneggiato iberico “Il Segreto” [VIDEO] nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere la settimana prossima, Prudencio Ortega rischierà di passare a miglior vita perché la sua salute si aggraverà. Maria Castaneda invece, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, farà venire un sospetto a Francisca Montenegro. In particolare, la 'dark lady' chiederà delle spiegazioni alla sua figlioccia sul rapporto instaurato con Fernando Mesia.

La moglie di Gonzalo Castro farà presente alla moglie di Raimundo Ulloa di non essere innamorata del figlio del defunto Olmo.

Il Segreto: Prudencio in pericolo di vita, Dolores perde i sensi

Negli episodi che andranno in onda [VIDEO] sull’emittente televisiva “Antena 3”, dal 14 al 18 gennaio 2019, Carmelo annuncerà una bruttissima notizia, ovvero che purtroppo non c’è nessuna speranza che Prudencio possa riuscire a sopravvivere.

Intanto Antolina dirà ad Isaac che Elsa è interessata ad Alvaro, soltanto perché è un medico: il carpentiere prenderà le difese della sua ex fidanzata precisando che era in procinto di sposarsi con lui. Per fortuna Marcela e la figlia Camelia dopo essere guarite ritorneranno a casa: in tale circostanza la Del Molino elogerà la Laguna per il lavoro svolto in ospedale. Purtroppo quest’ultima avrà un mancamento, mentre Fernando ribadirà a Maria di amarla. Eustaquio Molero si presenterà a gran sorpresa nella sala municipale. Mesia visiterà Prudencio e gli dirà che nessuno sentirà la sua mancanza. Alvaro farà di tutto per prendersi cura di Elsa, dato che la costringerà a riposarsi. Quest’ultima mentre aggiornerà Don Anselmo sul suo stato di salute incontrerà Antolina. Saul comunicherà a Julieta che suo fratello potrebbe perdere la vita: l’eroina di Puente Viejo dopo aver ascoltato le parole del suo promesso sposo cadrà in preda alla disperazione per non poter vivere la sua storia d’amore in serenità.

Dolores, dopo essere venuta a conoscenza che Francisca è viva, perderà i sensi. Il maggiore degli Ortega deciderà di donare il suo sangue al fratello ricevendo il consenso della Uriarte.

Il minore degli Ortega sopravvive grazie al fratello, Alvaro viene aggredito

Per fortuna l’operazione sarà un successo dato che Prudencio si riprenderà. A questo punto la nipote di Consuelo e Saul organizzeranno di nuovo il loro matrimonio rendendo felici gli amici. Nel frattempo Eustaquio Molero riuscirà a far scagionare il figlio, invece Fernando chiederà a Prudencio di aiutarlo nel lavoro per poter trascorrere più tempo con Maria. Elsa si rifiuterà di lasciare Puente Viejo su ordine di Antolina. Isaac dopo aver litigato con la moglie, accuserà Alvaro dicendogli di essersi approfittato di Elsa. Quest’ultima rivelerà al medico che lei e il Guerrero stavano per sposarsi. Adela offrirà ad Elsa il suo vecchio lavoro, invece la Montenegro si preoccuperà dopo aver notato l’eccessiva complicità tra Fernando e Maria.

Il medico Alvaro verrà aggredito senza una ragione apparente. In seguito la moglie di Gonzalo negherà a Francisca di amare il Mesia, ma specificherà che il loro rapporto non è basato sull’amicizia. Elsa ritroverà il dottor Alvaro gravemente ferito. Antolina farà delle nuove avance al marito con l’intento di fargli dimenticare Elsa. Per finire Meliton penserà che il nuovo prodotto in vendita dai Miranar sia legale, invece Don Anselmo e Paco Del Molino condivideranno dei bei ricordi davanti a Fè.