Lorenzo Riccardi è ad un passo dalla scelta [VIDEO]. Nella giornata di ieri si è registrata una nuova puntata con le dinamiche dei tronisti del trono classico di Uomini e donne. Proprio il giovane, prossimo alla sua decisione finale, ha visto Claudia Dionigi alle prese con una sorta di perdita di pazienza, dettata anche dallo stress di questi mesi. Nonostante ciò, l'esterna tra Claudia e il tronista è stata molto apprezzata dal pubblico, tra scherzi e prese in giro. Dopo un bacio, Lorenzo si è anche accorto però di quanto Claudia fosse "spenta" al suo fianco.

La ragazza ha però semplicemente confermato di essere stanca per le troppe vicende che è stata costretta a vedere durante il suo percorso televisivo, alcune evidentemente poco gradevoli che l'hanno portata ad essere "fredda".

Uomini e Donne, Claudia apprezza il nuovo tronista

Ieri pomeriggio è stato inoltre presentato anche Andrea, un nuovo tronista di Uomini e Donne. Claudia ha raccontato di seguire il ragazzo su Instagram mentre Maria De Filippi ha evidenziato un certo interesse proprio da parte della ragazza. A questo punto, se Claudia non dovesse essere la scelta di Lorenzo, ci potrebbe essere la possibilità che possa rimanere ugualmente in studio per provare a conquistare il cuore della new entry. Detto ciò, anche l'esterna tra Lorenzo Riccardi e Giulia è andata bene.

Anticipazioni U&D: baci e prossime scelte

Durante la seconda esterna, Lorenzo e Giulia si sono scambiati un bacio. Claudia anche in questo caso non ha avuto nessuna particolare reazione perché stanca dei comportamenti ambigui del giovane tronista ad un passo però ormai dalla scelta.

Proprio per questi malumori, la corteggiatrice si è concessa perfino un ballo con Andrea, come detto nuova entrata di Uomini e Donne. Probabilmente il gesto della ragazza è nato per una ripicca ma la situazione potrebbe presto cambiare, ovviamente nel caso di una 'non scelta' da parte di Lorenzo nelle prossime settimane.

Assente in puntata Teresa Langella, alle prese con l’ultimo step e la registrazione della sua scelta direttamente in villa, in onda a febbraio in televisione. Chi sarà il fortunato tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi? Non è dato saperlo. Per scoprirlo bisognerà attendere la nuova puntata in prime time di Uomini e Donne [VIDEO], e scoprire dunque con quale ragazzo deciderà di proseguire la sua relazione fuori dal dating show di Maria De Filippi.