Gemma Galgani e Rocco Fredella nuovamente ai ferri corti nella puntata di Uomini e donne, in onda lo scorso 14 gennaio. La coppia, che solo una settimana prima sembrava pronta a ricominciare [VIDEO], si è lanciata diverse accuse reciproche, rendendosi protagonista di una vera e propria lite. Lei, in particolare, ha accusato il piastrellista di essere un bravo attore che l'ha usata per restare al centro dell'interesse mediatico. E di simile avviso è stato Fredella, che si è detto certo del fatto che Gemma non abbia mai nutrito un vero sentimento nei suoi confronti.

Nello stesso episodio, Gemma e Rocco hanno deciso di porre fine alla loro frequentazione, anche se molti telespettatori hanno espresso la convinzione che questo allontanamento non sia destinato a restare tale a lungo.

La prossima settimana accadrà l'ennesimo ritorno di fiamma? I sostenitori della coppia faranno bene a non essere così ottimisti, come si può dedurre anche dalle anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione effettuata lo scorso 4 gennaio, dove non poteva mancare l'ennesimo diverbio con Tina Cipollari.

Uomini e donne anticipazioni: nuove accuse per Gemma e Rocco

Che piacciano o no, Gemma e Rocco continuano ad essere al centro delle vicende del Trono Over di Uomini e Donne con i loro litigi e i loro ritorni di fiamma. Dopo la rottura, avvenuta nella puntata trasmessa [VIDEO] lo scorso 14 gennaio, c'è grande curiosità di scoprire se la coppia cambierà subito idea, come accaduto in passato. Ma stando alle anticipazioni diffuse dal Vicolo delle News sulla registrazione del 4 gennaio, non ci sarà un capovolgimento di fronte tanto repentino.

Al contrario, dama e cavaliere continueranno ad essere fermi nei reciproci punti di vista sul fatto di essersi usati a vicenda. Gemma, attraverso un rwm, affermerà di non avere gradito gli atteggiamenti di Fredella in studio e di essere convinta che lui sia solo un bravissimo attore. Rocco, invece, si dirà certo che la torinese non abbia mai nutrito del vero interesse né nei suoi confronti né tanto meno verso gli uomini che ha conosciuto di recente negli studi Elios di Roma. A suo dire, infatti, dietro il comportamento di Gemma, c'è soltanto il desiderio di restare costantemente al centro delle dinamiche televisive.

Trono Over di Uomini e donne: Tina sostiene Gemma

Non potrà certo mancare l'intervento di Tina Cipollari nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne dedicate al Trono Over. Il prossimo lunedì, 21 gennaio, andrà in onda la registrazione effettuata il 4 dello stesso mese, nella quale Rocco e Gemma continueranno a scontrarsi sulle ragioni che li hanno portati alla rottura.

Entrato in studio, il piastrellista si dirigerà subito verso Tina Cipollari per salutarla e baciarla, a conferma di essersi oramai schierato dalla sua parte. L'alleanza verrà riconfermata anche durante la puntata, quando l'opinionista manifesterà la convinzione più volte espressa in passato: Gemma non vuole nessuno e il suo desiderio è soltanto di restare davanti alle telecamere. Parole negate dalla dama torinese, con la quale inizierà l'ennesimo siparietto, diventato ormai un'abitudine per i telespettatori di Uomini e Donne.