Annuncio

Annuncio

Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole', la serie televisiva che continua a regalare sorprese a milioni di telespettatori italiani [VIDEO]. Nei prossimi appuntamenti si farà sempre più importante la presenza di Simona nella vita di Valerio. Inoltre, la 'schizofrenia' di Vera non sembra essere l'unico motivo per il quale la donna è tornata a Napoli. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio svelano che Valerio continua a sentire la pressione a causa delle richieste di Simona, e questo stato d'animo finisce per avere delle ripercussioni sul rapporto con Elena.

Quest'ultima non sa quale sia il momento giusto per comunicare la notizia al Viscardi, ma questa novità scompiglia la vita dell'imprenditore stanco dell'ex moglie.

A casa Picardi torna il sereno

Intanto Valerio prova a tenere insieme i pezzi della sua vita, ma rischia di perdere il controllo della situazione.

Advertisement

Alberto, dal canto suo, si appresta ad incontrare una persona "misteriosa" all'insaputa dell'amico. Il Viscardi non trova il tempo per parlare con la Giordano perché deve in ogni modo evitare l'incontro di Vera con la madre. Rossella deve affrontare un esame complesso. Franco rimpiange la vita da coatch, mentre Alex si trova in difficoltà a gestire il ruolo di doppiogiochista.

Diego si impegna in prima persona per ristabilire il rapporto con Beatrice ma nonostante le buone intenzioni dei due fidanzati, continuano a prevalere le tensioni.

Valerio deve evitare l'incontro in carcere tra Vera e Simona

Intanto il figlio di Raffaele ha intenzione di dare una svolta alla sua carriera lavorativa, questo dopo aver parlato con Beatrice che lo spinge a non accontentarsi del lavoro come sostituto portiere a Palazzo Palladini.

Advertisement

Filippo (Michelangelo Tommaso) viene a sapere che ci saranno dei problemi per lui e Serena, mentre Elena non riesce a superare il momento in cui Valerio ha preso la notizia della sua gravidanza. Ping si rende conto delle intenzioni di Filippo e Serena per evitare l'incontro con Renato, al punto che la proprietaria è costretta a passare al contrattacco. Veniamo inoltre a conoscenza del coinvolgimento del Palladini nel ritorno di Simona. Franco è preoccupato per gli arresti domiciliari di Gaetano. Infine, il ritorno di Susanna a casa [VIDEO] per studiare, ha costretto Manlio a fingere di essere un bravo marito che non picchia la moglie, dando inizio a una recita.