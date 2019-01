Annuncio

Lunedì 4 febbraio inizia una nuova settimana con la soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole', capace d'incuriosire i milioni di telespettatori alle prese con dei cambiamenti nella vita di Franco [VIDEO]. La figura di Gaetano potrebbe tornare ad essere presente nella vita del marito di Angela, che da poco tempo ha accettato di lavorare come coach in palestra, ma una notizia inaspettata ha cambiato lo stato d'animo dell'uomo. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 8 febbraio svelano che il Boschi rimpiange la vita da allenatore che gli è stata tolta da Gaetano Prisco.

Le condizioni del malavitoso si aggravano al punto che l'uomo ottiene gli arresti domiciliari, provocando la reazione sconcertante di Franco preoccupato per la situazione. Il padre di Bianca non ha intenzione di imbattersi in nuovi guai, volendo semplicemente svolgere il suo lavoro dedicato all'insegnamento dei ragazzi.

Vittorio, invece, si prende la rivincita nei confronti di Anita dopo che la ragazza ha fatto soffrire per lungo tempo il figlio di Guido.

La finzione di Manlio, Giulia palesemente preoccupata

Nel frattempo, Alex è stanca di dividersi nel ruolo insolito di doppiogiochista dimostrando di essere particolarmente legata a Vittorio, mentre Giulia non si fida delle parole di Adele. Manlio e la consorte, dal canto loro, organizzano una recita agli occhi di Susanna che non ha dei sospetti in merito alle violenze del padre. Alex, invece, inizia a mostrare il suo amore nei confronti di Vittorio dopo aver visto il radiofonico concedersi un momento di passione con la figlia di Luca Grimaldi. Valerio vive un momento difficile, aggravato dall'arrivo di Simona, che mette sotto pressione il Viscardi, facendogli delle richieste scomode.

I dubbi della figlia di Marina Giordano

Elena continua a riflettere prima di dare la notizia della gravidanza al compagno, mentre Diego si impegna a recuperare il rapporto con Beatrice. Intanto, Rossella sostiene un esame difficile. La figlia di Marina si trova alle prese con tanti dubbi dopo aver assistito alla reazione inaspettata di Valerio. Quest'ultimo tenta l'impresa complicata di tenere insieme i pezzi della propria vita, mentre nell'ambito lavorativo Alberto tradisce la fiducia dell'amico incontrando una persona di nascosto [VIDEO]. Infine, Elena sente il supporto della madre sebbene sia indecisa se sia giusto tenere o meno il bambino.