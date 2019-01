Advertisement

Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera 'Un posto al sole' che da oltre vent'anni riesce ad appassionare milioni di telespettatori. Il personaggio di Mariella sta regalando momenti di comicità ma anche di riflessione [VIDEO], dopo la decisione di non raccontare la verità a Guido e far diventare padre del bambino Salvatore Cerruti. La donna si è lasciata nel peggior dei modi con Guido dopo che l'uomo l'ha tradita con Cinzia: durante la loro storia, l'Altieri ha sempre sottolineato al comandante la sua volontà di diventare madre, ma il Del Bue le ha spiegato di non voler essere padre per la seconda volta.

Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 7 fino a venerdì 11 gennaio svelano che Diego e Rossella si scambiano un bacio che crea turbamento intorno ai due innamorati.

Nel frattempo Roberto e Marina dimostrano di essere in ansia per il nuovo assetto all'interno delle imprese Viscardi che non fa stare tranquilla la madre di Elena, soprattutto per la presenza di Alberto.

Rossella vorrebbe raccontare la verità a Patrizio

I lavori di ristrutturazione della casa vedono Renato alle prese con un imprevisto, mentre Rossella è protagonista di un confronto con Diego Giordano. La giovane donna vorrebbe raccontare la verità a Patrizio, ma si convince che la scelta migliore sia di attendere il ritorno dello chef nella città di Napoli. Nel frattempo l'esperienza scolastica di Michele tocca il fondo in quanto il giornalista si trova alle prese con una difficile situazione. Salvatore, dal canto suo ha paura che possa esserci un riavvicinamento tra Mariella e Guido che non vogliono tenere nascosti i loro sentimenti.

L'Altieri non sembra intenzionata a registrare all'anagrafe il bambino con il cognome di Salvatore e si prende del tempo con la speranza che possa ritornare con Guido. L'esperienza a scuola di Michele non riesce a ottenere i risultati sperati, e l'uomo finisce per trovarsi quindi in una situazione difficile.

Bice risolve i dubbi di Mariella

Nel frattempo Franco riceve una proposta di lavoro da Ciro che si è interessato a far riaprire la palestra: Boschi ha dei dubbi, ma in cuor suo vorrebbe ritornare a fare il coach. Michele, dal canto suo deve fare i conti con i commenti negativi riguardanti il video manipolato sui social [VIDEO]e il padre di Rossella viene costretto ad affrontare le gravi conseguenze. Mariella continua invece a essere alle prese con i suoi dubbi e si confida con Bice: la sorella di Salvatore sembra aver trovato una soluzione ai problemi dell'Altieri.