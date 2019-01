Annuncio

Annuncio

La storyline riguardante i personaggi di Patrizio e Rossella ha fatto in questi mesi da cornice alla longeva soap opera di Rai Tre, in onda dal 1996, 'Un posto al sole'. L'arrivo di Diego ha cambiato il destino dei due ragazzi [VIDEO] in quanto si è creato un rapporto stretto tra il figlio maggiore di Raffaele e Rossella, al punto che la studentessa di medicina si è rivelata fondamentale per aiutare il fratello di Patrizio a superare un momento difficile per la sua salute.

Leggi anche Spoiler Il Segreto: Antolina uccide Amancio soffocandolo con un cuscino

Diego ha avuto problemi al cuore ed è stato sottoposto a un intervento godendo del sostegno dei suoi familiari. Successivamente, è stato protagonista di una lite accesa con il fratellastro, Patrizio geloso del rapporto di Rossella e Diego.

Advertisement

Quest'ultimo ha sempre cercato di nascondere i sentimenti nei confronti della figlia di Michele per non far soffrire il fratello ma ciò non è bastato poiché la Saviani non ha mai dimenticato il bacio con il sostituto portiere di Palazzo Palladini. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio rivelano che Patrizio torna nella città di Napoli pieno di aspettative sulla relazione con Rossella, non sapendo a cosa stia andando incontro.

Diego chiede a Rossella di parlare con Patrizio

Il figlio di Ornella (Marina Giulia Cavalli) è desideroso di passare dei giorni con la fidanzata ma la ragazza ha chiarito le sue idee ed è sicura di voler mettere fine alla storia con il Giordano. Quest'ultimo comincia a sentirsi smarrito al punto che inizia ad avere uno scontro con Raffaele che lo spinge a non rinunciare allo stage piemontese.

Advertisement

I migliori video del giorno

Diego decide di intromettersi nel confronto tra padre e figlio per poi rivolgersi a Rossella chiedendole di parlare con Patrizio per fargli prendere la scelta giusta. Dopo l'incontro con Rossella, Patrizio capisce di dover realizzare i suoi sogni mentre Ferri si trova a lottare tra la vita e la morte.

Franco accetta la proposta di Ciro

L'imprenditore partenopeo è stato da poco confermato come direttore generale ma ha dovuto incassare una notizia inaspettata [VIDEO] come la nomina di Alberto Palladini. Nel frattempo Filippo e Marina vivono momenti di tensione dovuti alle condizioni di Roberto mentre Michele si rende conto di non avere l'appoggio da parte di Scheggia. Giulia, invece, continua a dimostrarsi sospettosa nei confronti di Adele e vuole trovare un modo per vederci chiaro in merito alla situazione riguardante la madre di Susanna; infine, Franco è sicuro di fare la scelta giusta accettando la proposta di Ciro.