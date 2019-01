Annuncio

Annuncio

Nelle prossime puntate dal 28 gennaio all'1 febbraio la soap opera di Rai Tre, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 [VIDEO], regala nuovi colpi di scena ai milioni di telespettatori italiani che si troveranno alle prese con l'arrivo di un nuovo personaggio. Si tratta di Simona, ex moglie di Valerio costretta a fare ritorno nella citta di Napoli perché è venuta a conoscenza delle gravi condizioni psichiche della figlia Vera che si trova in carcere per l'omicidio della zia Veronica dopo che ha trascorso dei mesi in prigione una persona innocente come l'avvocato Palladini.

Quest’arrivo a Napoli provoca lo stupore di Valerio meravigliato dalla presenza della moglie proprio nel momento in cui l'uomo ha trovato le certezze nella vita privata e lavorativa.

Advertisement

Valerio ha avuto una storia complessa con Simona piena di ostacoli, terminata nel peggiore dei modi, ma la debolezza di Vera ha finito per migliorare i rapporti della coppia. La donna è venuta a sapere della schizofrenia, una malattia che ha portato la ragazza a rendersi artefice dell'omicidio della zia. Il nuovo proprietario delle imprese Viscardi, dal canto suo deve fare i conti con il fascino dell'ex moglie verso la quale non riesce a rimanere indifferente.

Elena preoccupata per l'arrivo dell'ex moglie di Valerio Viscardi

Nel frattempo Elena (Valentina Pace) mostra la preoccupazione per la storia con Valerio dopo l'arrivo della "rivale" ma la figlia di Marina ottiene delle rassicurazioni da parte del compagno. La Giordano continua a temere che ci possano essere dei problemi nella relazione con il padre di Vera alle prese con alcuni cambiamenti nella sua vita.

Advertisement

I migliori video del giorno

Intanto gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio svelano che Roberto rimane in sala operatoria dopo aver rischiato la morte mentre aumentano i contrasti tra Michele Saviani (Alberto Rossi) e il capo. Scheggia, infatti, non approva la linea editoriale del Saviani al punto che ha inizio una lite accesa.

Diego chiede a Franco di assumerlo

L'intento del marito di Silvia (Luisa Amatucci) è di raccontare le difficoltà quotidiane alle quali vanno incontro gli insegnanti. Rossella, invece, decide di aver un nuovo incontro invitandolo a fare la scelta giusta riguardo al futuro lavorativo in quanto ad Alba lo attende uno stage che può cambiare la sua vita. Giulia non crede alle parole di Adele ed è convinta delle bugie raccontate dalla signora Picardi [VIDEO] mentre Diego chiede a Franco (Peppe Zarbo) di essere assunto in garage.