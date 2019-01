Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, [VIDEO] la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, in onda a marzo, si soffermano su Elvira Valverde, tornata recentemente ad Acacias 38 dopo essere stata data per morta per molti mesi. La ragazza, infatti, inizierà a corteggiare Victor (Miguel Diosdado) per suscitare una reazione in Simon Gayarre.

Una Vita: Simon contro Elvira

Elvira Valverde diventerà la protagonista delle prossime puntate di Una vita.

La ragazza, infatti, dimostrerà di amare ancora moltissimo Simon Gayarre (Jordi Coll), tanto da essere disposta a tutto pur di riconquistarlo.

Tutto inizierà quando Simon accetterà di intraprendere una relazione extra-coniugale con la figlia del colonnello Valverde.

Ma ecco che cambierà idea, dopo aver parlato con Donna Susanna. La rivale, a questo punto, comincerà a fare una serie di dispetti ad Adela, tanto da procurarle delle gravi lesioni sui piedi. Infine minaccerà di raccontare a tutti i condomini la natura della parentela tra Donna Susana e Gayarre, tanto che quest'ultimo l'avviserà di non intromettersi più nella sua vita.

Una Vita, anticipazioni: Elvira corteggia Victor

La anticipazioni delle puntate di Una Vita, in onda a marzo [VIDEO] svelano che il triangolo amoroso tra Elvira, Simon e Adela si intreccerà con la storia d'amore di Victor e Maria Luisa (Cristina Abad). Questi ultimi, infatti, penseranno di trasferirsi a Parigi dopo l'arrivo di una lettera da parte di Leandro (Raul Cano) e Juliana (Maria Tasende) intenzionati ad aprire un nuovo esercizio commerciale nella capitale francese.

Victor, a questo punto, proporrà a Luisi di diventare sua moglie. Peccato che la figlia di Ramon creda che sia un modo per costringerla a lasciare Acacias 38, tanto che sdegnata rifiuterà la proposta. Dopodiché confesserà le sue pene d'amore ad Elvira (Elena Gonzalez).

Proprio quest'ultima si offrirà di fare da mediatrice, tanto da recarsi alla Deliciosa per parlare con Victor. Ma l'arrivo di Simon spingerà la figlia del colonnello a fare la civetta con il proprietario. La giovane, infatti, comincerà a sfiorare il viso di Victor con le mani nel tentativo di suscitare la gelosia di Gayarre. Una scena che sarà osservata da lontano da quest'ultimo, che consiglierà a Victor di stare lontano da una manipolatrice come lei. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.