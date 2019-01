Annuncio

Striscia la notizia non è nuova a questo genere di incidenti, già in passato è successo altre volte, con altre bellissime ragazze. Questa volta, però, è toccato a Shaila Gatta, la velina mora del Tg satirico. La ragazza stava ballando quando, improvvisamente, la spallina si è tolta e il vestito le è caduto giù facendo intravedere il seno (comunque coperto da una fascia color carne).

Striscia la notizia, a Shaila cade la spallina e fa vedere mezzo seno

È stato lo stesso Tg satirico e ironizzare su quanto successo, l'incidente hot fortunatamente per lei è stato alleggerito da una fascia stretta intorno al petto che le ha garantito di non rimanere nuda davanti alle telecamere.

In molti, però, hanno voluto vedere e rivedere il video mandato in onda da Striscia: "Ecco le nostre veline impegnate nello stacchetto di ieri" dice Picone durante il filmato mandato in onda nella puntata successiva del programma di Canale 5.

"Avete visto? A Shaila si rompe la spallina e si vede più in giù. Ma non è come pensate, in realtà sotto il vestitino [VIDEO] c'è un altro abito color carne. Non si può dunque dire 'sotto il vestito niente'...le veline erano vestite stile cipolla ma non si può dire che ci hanno fatto piangere" ha detto Picone. Come accennato poc'anzi, non è la prima volta che capitano incidenti alle veline: nel 2015 una delle ragazze cadde in terra durante una diretta.

Nonostante quanto successo, Shaila, non si è scomposta e ha continuato a ballare. L'effetto ottico però è stato notevole, il color carne della fascia ha fatto sembrare per un attimo che la ragazza fosse rimasta nuda. Shaila, che ricopre il ruolo di velina da 2 anni ormai, è molto apprezzata dai tanti affezionati di Striscia la Notizia. In particolare suscitano ilarità i suoi improvvisati "Forza Napoli" inquadrati senza il microfono.

La velina napoletana

Shaila Gatta, che è anche molto attiva sui social, nei giorni scorsi ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Ha postato su Instagram una foto di spalle in cui mostra il suo fisico [VIDEO] accompagnato da una didascalia: "Le spalle forti ti supportano mentre lavori duramente per realizzare i tuoi sogni". L'immagine, in poche ore, ha ricevuto circa 34mila likes e moltissimi commenti da parte dei fans. La ragazza, 21enne, è nata e cresciuta ad Aversa. Per la giovane il balcone di Striscia non è la prima esperienza di ballo, infatti ha già lavorato nel corpo di ballo di Ciao Darwin e Tale e Quale Show.