Annuncio

Annuncio

Tempesta d’Amore su Rete 4 con trame e puntate fino al 2 febbraio da non perdere: il segreto di Boris verrà alla luce, dando una svolta alle trame della seguita soap opera. Le anticipazioni ci riportano del difficile periodo che vivrà lo Saalfeld, che come ben sa il fedele pubblico che segue le vicende dell’hotel Furstenhof è davvero un bravo ragazzo, molto legato al padre Christoph, che lo ha eletto suo primo assistente negli affari e, in prospettiva futura, suo erede.

Purtroppo però, per il timore di deludere il genitore, il giovane ha deciso di tenere nascosta la sua omosessualità, cosa che ovviamente gli procura tormenti interiori: ad ora solo la sua amica Tina (che sta per tornare nel cast) è stata messa a conoscenza di questo segreto e, capendo la difficile situazione, accettò di fingersi la sua fidanzata per un certo periodo.

Advertisement

Tempesta d'amore, trame fino al 2 febbraio: il segreto di Boris

Il segreto di Boris è destinato a venire scoperto a breve, come le anticipazioni di Tempesta d’Amore [VIDEO] relative alle prossime puntate in onda su Rete 4 ci raccontano. La situazione si farà infatti più complicata quando Boris, che sta vivendo una relazione segreta con Tobias Ehrlinger, il cugino di Romy, si ritroverà tra i piedi la sua ex fidanzata Vivian, con la quale suo padre Christoph spera che possa tornare insieme: anche se sempre più innamorato di Tobias, il giovane Saalfeld non troverà comunque la forza di dire a tutti la verità e rischierà più volte di venire scoperto, anche dal fratello Viktor, a cui comunque continuerà a mentire. Ma sarà proprio il fratello il primo familiare a scoprire il suo segreto, arrabbiandosi molto non certo perché gay ma per la mancanza di fiducia nei suoi confronti.

Advertisement

Purtroppo per Tobias i problemi verranno dalla matrigna Alicia, che scoprirà la sua omosessualità nello stesso modo di Viktor, ovvero ascoltando senza volerlo una sua conversazione privata.

Il ritorno di Tina nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'Amore

Gli spoiler di Tempesta d’amore provenienti direttamente dalle puntate [VIDEO] già andate in onda in Germania ci raccontano che, sempre negli episodi prossimamente in onda, ci sarà il gradito ritorno di un personaggio tra i più noti: Tina Kessler, per la quale le novità non mancheranno. La ragazza lasciò l’hotel Furstenhof dopo la tremenda vicenda della morte di David e dell’inganno di Carsten, il ritorno tra gli amici di un tempo sarà foriero di cambiamenti in parte positivi.

Come si vedrà a partire dall’episodio 2977, Tina verrà addirittura assunta come capocuoco del Furstenhof, opportunità che per lei sarà una grandissima soddisfazione lavorativa e personale. Ma non solo: Tina si troverà a lavorare insieme a Robert, innamorandosi così dell’uomo, situazione che porterà a grandi scombussolamenti nelle nuove puntate di Tempesta d’Amore.