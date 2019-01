Annuncio

Uomini e donne è diventato il 'Tina Cipollari Show' di Canale 5. In quasi tutte le puntate del dating show sentimentale di Maria De Filippi, la storica opinionista del pomeriggio di Canale 5 va in escandescenze e ieri pomeriggio la sua 'vittima' è stato il collega Gianni Sperti. La furia di Tina si è abbattuta anche sull'opinionista che da anni condivide con lei la seduta all'interno dello studio del programma pomeridiano Mediaset. Tina ha mosso delle accuse nei confronti di Gianni, alludendo anche al fatto che utilizzerebbe parrucchino e ovatta tra le gambe. [VIDEO]

L'attacco di Tina Cipollari contro Gianni Sperti: 'Togliti il parrucchino'

Le gossip news che arrivano dalla puntata di Uomini e donne di ieri pomeriggio, infatti, rivelano che ad un certo punto della trasmissione, Tina si è scagliata duramente nei confronti dell'ex ballerino, massacrandolo in televisione.

La Cipollari ha prima fatto riferimento al parrucchino che Gianni metterebbe in testa durante la trasmissione sentimentale di Canale 5, poi ha accusato Gianni anche di imbottirsi le 'parti basse' con dell'ovatta.

'Ma quanto ti togli sto parrucchino e l'ovatta da mezzo le gambe, ma cosa ti rimane?' ha gridato Tina nello studio di Uomini e donne, tra l'ilarità del pubblico in studio e della padrona di casa Maria De Filippi, la quale però ha prontamente richiamato i due opinionisti all'ordine per evitare che potessero lasciarsi andare a frasi particolarmente sconce.

Immediata la reazione di Gianni Sperti, il quale non è rimasto in silenzio di fronte alle accuse della sua collega Tina Cipollari e ha rigettato al mittente tutte le accuse. Gianni, infatti, sostiene che Tina stia sempre a guardarlo nelle parti basse e ha aggiunto che, prima o poi, darà dimostrazione pubblica del fatto che lui non utilizza ovatta tra le gambe, così come sostiene la Cipollari. Insomma un diverbio a tratti simpatico che è diventato subito virale sul web e sui social.

L'ennesimo scontro in studio a U&D tra Tina e Gemma Galgani: la dama in lacrime

Ma questa non è stata l'unica sfuriata della settimana di Tina Cipollari [VIDEO]nello studio di Uomini e donne. L'opinionista, infatti, è andata in escandescenza anche nei confronti di Gemma Galgani, con la quale c'è stato l'ennesimo scontro. Addirittura abbiamo visto che Tina ha rovesciato una bottiglietta d'acqua sul capo della sua nemica, la quale non ha trattenuto le lacrime.