Appuntamento con le anticipazioni delle puntate del Il Segreto che vedremo in onda su canale 5 martedì 15 gennaio, a partire dalle 16,20 circa e che ci sveleranno cosa sta accadendo a Puente Viejo. Dopo il ritorno di Elsa, Isaac sarà molto felice, soprattutto dopo che la la sua amata si è risvegliata e che sta piano piano recuperando le forze. Carmelo nel frattempo è sempre più preoccupato per le lettere minatorie ricevute da Adela [VIDEO] mentre Fernando avrà strani episodi di amnesia che non passeranno inosservati.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando ha vuoti di memoria

Come vedremo, le minacce ricevute da Adela stanno facendo preoccupare Carmelo, il quale insisterà affinché la moglie accetti di essere protetta da una scorta.

Vedremo però che la maestra rifiuterà tale soluzione, minimizzando ancora una volta la pericolosità delle lettere minatorie. Le anticipazioni de Il Segreto in onda il 15 gennaio, ci rivelano il pericoloso avvicinamento di Julieta e Fernando, che provocherà la gelosia di Prudencio, notata anche da Raimundo e Mauricio. Mesia nel frattempo, comincerà ad avere dei vuoti di memoria proprio di fronte all'Ulloa e a Prudencio. Sembra che Fernando soffra di una strana malattia [VIDEO], di cui però al momento non si sa nulla e di cui l'uomo sembra non voler parlare con nessuno.

Il Segreto, trama del 15 gennaio: Elsa si risveglia, Antolina sembra nascondere qualcosa

Le anticipazioni su quanto vedremo in onda su canale 5 il 15 gennaio, ci fanno sapere che Elsa, dopo essere rimasta incosciente per molte ore, finalmente si risveglia e viene accudita da Isaac e Antolina.

Lentamente la giovane sembra ristabilirsi e Isaac felice per aver ritrovato la sua amata, chiederà ad Antolina di non rivelarle quanto successo tra di loro. La giovane, che abbiamo visto sempre più affranta dopo la ricomparsa della sua 'padrona', sarà preoccupata di perdere l'uomo di cui si è innamorata, ma sembra nascondere qualcosa. Il suo strano comportamento infatti, fa pensare che sappia qualcosa sul sequestro di Elsa, che come ricorderemo è stata tenuta prigioniera nella torre per volere del fratello Jesus, poi ucciso da Isaac.

Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni de Il Segreto che ci sveleranno tutte le novità che attendono i protagonisti di Puente Viejo. Ricordiamo che domani, la soap iberica ci terrà compagnia anche con un appuntamento serale in onda su rete 4 in prima serata.