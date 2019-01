Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO], che in Spagna ha raggiunto le 2000 puntate. Le anticipazioni iberiche dal 14 al 18 gennaio, svelano che Saul scoprirà che Prudencio è gravemente malato, mentre Marcela sarà riconoscente ad Elsa per averle salvato la vita. Infine Donna Francisca noterà una strana vicinanza tra Maria e Fernando Mesia.

Il Segreto, anticipazioni: Prudencio in fin di vita

Carmelo rivelerà che la vita di Prudencio è appesa ad un filo.

Leggi anche Beautiful puntate dal 13 al 19 gennaio: Liam confessa di aver sparato a Bill

Isaac, intanto, non crederà che Elsa nutra un sentimento per il dottor Alvaro, visto che fino a poco tempo prima voleva sposarlo.

Gli spoiler de Il Segreto, svelano che Marcela e Camelia riacquisteranno le forze dopo aver contratto la varicella, mentre Elsa sverrà dopo aver trasportato l'ultimo paziente dall'ospedale.

Advertisement

Alla Casona, Fernando ammetterà di essere ancora innamorato di Maria. Poi si recherà a trovare Prudencio in fin di vita, mentre Eustaquio Molero comparirà all'improvviso in comune. Il dottore Alvaro, intanto, diagnosticherà un esaurimento nervoso ad Elsa, tanto da costringerla a riposarsi per una giornata intera. A proposito, Isaac obbligherà Antolina a non parlare più della Laguna in casa loro.

Successivamente Maria si recherà da Saul per comunicarli che la vita di Prudencio è appesa ad un filo. Per tale ragione il ragazzo si recherà alla Casona, dove scoprirà che suo fratello ha bisogno di una trasfusione di sangue per poter sopravvivere. Infine Dolores sverrà a terra dopo aver scoperto che Donna Francisca non è morta.

Francisca teme il ritorno di fiamma tra Maria e Fernando

Le trame spagnole de Il Segreto dal 14 al 18 gennaio, svelano che Prudencio si salverà grazie alla donazione di sangue di suo fratello.

Advertisement

Una decisione, che non sarà condivisa da Julieta. A proposito, la coppia riprenderà i preparativi di nozze per la felicità dei loro amici. Antolina, intanto, spererà che Elsa lasci Puente Viejo, visto che il suo lavoro all'ospedale da campo si è concluso. Peccato che Marcela e Matias impediranno alla Laguna di partire dopo il suo grande lavoro per gli ammalati.

La bionda, intanto, provocherà la gelosia di Isaac dopo la scoperta di un certo feeling tra l'ex fidanzata e Alvaro. Per tale ragione il falegname accuserà quest'ultimo di aver approfittato della debolezza di Elsa. Un'accusa che il medico respingerà al mittente. Dall'altro canto, Isaac rivelerà a Matias di amare ancora Elsa.

Alla Casona, Fernando si avvicinerà pericolosamente a Maria [VIDEO], destando la preoccupazione della Montenegro. Maria, a questo punto, negherà di provare qualcosa per l'ex marito, che dimostrerà di essere arrogante con Prudencio. Successivamente Elsa troverà il dottor Alvaro gravemente ferito dopo essere stato aggredito. Infine Saul e Julieta temeranno che il matrimonio venga nuovamente rovinato dal ritorno del figlio di Eustaquio.