Grandi novità ci giungono dalla Spagna dove nelle prossime puntate di Una vita, una bella notizia allieterà i telespettatori e tutti gli appassionati della telenovela ideata da Aurora Guerra. Stando alle anticipazioni infatti, emerge che Celia scoprirà di essere incinta. Una gravidanza inaspettata in quanto gli Alvarez Hermoso erano più che mai convinti di non poter avere figli, decidendo negli anni passati di adottare il giovane Tano. Dopo essere scampata all'epidemia di Hole, per Celia e Felipe pare dunque tornato il sereno e presto li vedremo diventare genitori. [VIDEO]

Anticipazioni spagnole Una Vita: Celia aspetta un bambino, gli Alvarez Hermoso presto genitori

Le anticipazioni che ci giungono dalla Spagna ci svelano grandi novità per gli abitanti di Acacias ed in particolare per la ritrovata coppia formata da Felipe e Celia.

La donna infatti scoprirà di essere incinta e sarà una notizia inaspettata visto che nel corso degli anni i due avevano più volte cercato di avere un figlio senza successo. Celia scoprirà si aspettare un bambino [VIDEO]subito dopo essersi salvata da una grave epidemia che metterà in ginocchio tutto il quartierino e, dopo i momenti duri vissuti insieme al marito, la lieta novella porterà gioia nella casa degli Alvarez Hermoso.

Trame Una Vita: Celia scopre la gravidanza dopo essere sopravvissuta all'epidemia

Come già anticipato, nelle puntate iberiche di Una Vita Celia è stata per diverso tempo ammalata, colpita da una grave epidemia di Hole, che si è diffusa anche in gran parte del quartiere di Acacias. La prima ad essere contagiata dal potente e pericoloso batterio è stata proprio la Alvarez Hermoso, sentitasi male durante una festa di fidanzamento in compagnia di Felipe. Dopo essere stata soccorsa, è stato il medico ad informare l'avvocato del fatto che Celia è stata infettata e che il morbo costringerà la donna a letto senza la possibilità di uscire di casa. Le anticipazioni delle trame iberiche ci svelano che l'avvocato metterà a rischio la sua salute stando accanto a Celia, mentre nel quartiere di Acacias si seminerà il panico per la preoccupazione di essere contagiati.

Anche l'avvocato si ammalerà a sua volta e verserà in gravi condizioni. Come vedremo però, entrambi i coniugi riusciranno miracolosamente a salvarsi grazie alla somministrazione di un farmaco sperimentale e la scoperta della gravidanza inattesa di Celia parrà essere un buon segno per l'inizio di una nuova vita.