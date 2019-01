Annuncio

Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO] che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni del mese di marzo si soffermano su Elsa Laguna, interpretata da Alejandra Meco. La ragazza, infatti, crederà che Antolina abbia ingannato Isaac al fine di sposarla.

Il Segreto: Antolina era l'amante di Jesus

Isaac, Antolina e Elsa daranno vita ad un nuovo triangolo amoroso nel corso delle nuove puntate de Il Segreto.

Gli spoiler annunciano che l'idillio tra Elsa ed il carpentiere avrà vita breve, in quanto Antolina scoprirà di attendere un bambino. Una notizia che sconvolgerà la Laguna che, nel frattempo, aveva organizzato nuovamente le nozze con Isaac.

Per tale ragione la ragazza si rifugerà da Marcela e Matias, mentre Don Anselmo convincerà il giovane a sposare Antolina per adempire ai suoi doveri di padre. A tal proposito, l'ex ancella inviterà Elsa ad abbandonare il paesello, tanto che quest'ultima comincerà a sospettare qualcosa di losco. Elsa, infatti, grazie alla complicità di Consuelo si intrufolerà nella casa di Isaac per rovistare tra gli oggetti personali della sua ex ancella.

Qui Elsa recupererà una missiva d'amore scritta da suo fratello Jesus ad Antolina, tanto da capire che i due erano stati amanti. Inoltre, capirà che la bionda sapeva del massacro che era accaduto durante il matrimonio con il falegname, tanto da informare della questione il padre Amancio, giunto nel frattempo a Puente Viejo. Dall'altro canto, l'uomo non vorrà credere alle parole della figlia, tanto da decidere di abbandonare il borgo per non mettere a repentaglio il rapporto con lei.

Il Segreto, anticipazioni: Elsa dubita della buonafede di Antolina

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, in onda a marzo su Canale 5, [VIDEO] svelano che Isaac deciderà di sospendere i preparativi delle nozze con Antolina in quanto ha capito di non poterla prendere in giro. Ma ecco che quest'ultima tenterà di togliersi la vita, dando l'impressione di bere alcune erbe velenose. Isaac, a questo punto, vinto dai sensi di colpa accetterà di diventare suo marito e padre per il figlio che aspetta.

Marcela e Consuelo, intanto, crederanno che Antolina abbia inscenato il finto suicidio per rubare Isaac ad Elsa. Per questo motivo, quest'ultima studierà un modo per dimostrare che la sua rivale è una persona falsa. Purtroppo Antolina riuscirà un'altra volta a farla franca, evitando di rispondere ad una scomoda richiesta di Elsa. Infine, moltissime persone cominceranno a condividere la teoria di Elsa, mentre l'arrivo di Amancio rappresenterà un grosso problema per la biondina.