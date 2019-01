Annuncio

Annuncio

Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto riguardanti le puntate in onda da domenica 13 gennaio a venerdì 18 gennaio, a partire dalle 16,20 circa su canale 5. Le trame in onda la prossima settimana ci svelano che a Puente Viejo, dopo il ritorno di Elsa, Antolina sarà disperata, in quanto vedrà sfumare il sogno di conquistare Isaac di cui è follemente innamorata, mentre continuerà il piano di Julieta per smascherare il colpevole della scomparsa di Saul. La giovane continuerà a flirtare con Fernando, provocando la gelosia di Prudencio, mentre Irene comincerà ad indagare per scoprire il mittente delle lettere minatorie ad Adela. [VIDEO]

Spoiler Il Segreto, dal 13 al 18 gennaio: Antolina disperata dopo il ritorno di Elsa

Le trame delle puntate in onda la prossima settimana ci svelano come Antolina non sembrerà prendere bene l'arrivo a Puente Viejo [VIDEO] di Elsa. La giovane cercherà di capire come mai Elsa è andata a cercare Isaac proprio nel paesino iberico, pur credendolo morto; domanda a cui Elsa non saprà rispondere.

Il dottor Zabaleta, nel frattempo, comunicherà che la giovane si è completamente ristabilita e vedremo che Elsa penserà di ricominciare i preparativi delle nozze con Isaac. Le anticipazioni ci svelano, inoltre, che il Guerrero confesserà all'amata di aver ucciso Jesus, ma la giovane non denuncerà il fidanzato, dato che il fratello l'ha mortificata per anni.

Advertisement

Nonostante il ritorno di Elsa, per Isaac si prospettano giorni difficili, in quanto verrà chiamato per arruolarsi nell'esercito. Sarà Carmelo ad informarlo della possibilità di evitare il servizio militare, pagando illegalmente una cospicua somma di denaro.

Trame al 18 gennaio: Julieta flirta con Fernando, Irene indaga sulle minacce ad Adela

Negli episodi della soap Il Segreto, in onda dal 13 gennaio al 18 gennaio, vedremo che Julieta sta portando avanti un gioco pericoloso con Fernando, approfittando del debole che Mesia nutre nei suoi confronti. Tutto ciò, al solo scopo di incastrare il figlio di Olmo per la scomparsa di Saul. Determinata a portare avanti il suo piano, la Uriarte continuerà ad avere un atteggiamento seducente nei confronti di Mesia e si scontrerà con Fé, preoccupata per il cambio di atteggiamento dell'amica.

Advertisement

L'avvicinamento tra Julieta e Fernando provocherà anche la gelosia di Prudencio, che verrà notata anche da Raimundo e Mauricio. Le anticipazioni sulle prossime puntate de ll Segreto ci rivelano, inoltre, che Irene comincerà ad indagare per scoprire il mittente delle lettere minatorie ricevute da Adela, mentre Carmelo e Severo saranno convinti che dietro a tutto ci sia Francisca Montenegro. Nel frattempo Fernando avrà alcuni episodi di amnesia, che non passeranno inosservati soprattutto a Raimundo. Questo, e molto altro, nelle puntate de Il Segreto, in onda da domenica 13 gennaio a venerdì 18 gennaio su canale 5, a partire dalle 16,20.