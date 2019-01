Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato allo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, [VIDEO]prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra. Sono in arrivo delle grandi novità per coloro che seguono le avventure di questa telenovela sin dal primo esordio. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Spagna la settimana prossima svelano che sarà all’insegna dei fiori d’arancio. A convolare a nozze saranno finalmente Saul Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan), dopo aver superato tantissime vicissitudini per vivere il loro grande amore.

A gran sorpresa, l’eroina di Puente Viejo e il fratello di Prudencio rinunceranno alla loro luna di miele. Inoltre, un nuovo personaggio chiamato Roberto Sanchez destabilizzerà gli animi alla villa di Francisca Montenegro.

Il forestiero mostrerà una certa affinità con Maria Castaneda (Loreto Mauleon) innescando la gelosia di Fernando Mesia (Carlos Serrano).

Il Segreto: Alvaro ed Elsa sempre più vicini, Julieta e Saul non vanno in luna di miele

Gli spoiler delle puntate [VIDEO]che i telespettatori spagnoli vedranno su “Antena 3” da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio 2019 ci dicono che il dottor Alvaro ed Elsa si avvicineranno sempre di più. Intanto, Francisca Montenegro dimostrerà di essere parecchio interessata ai piani di Maria Castaneda e Fernando Mesia. In seguito, Alvaro rivelerà alla Laguna di essere stato aggredito perché in Portogallo non è riuscito a salvare alcuni bambini da un’epidemia. Finalmente, a Puente Viejo verrà celebrato il matrimonio di Julieta Uriarte e Saul Ortega ma, stranamente, la nipote di Consuelo e il fratello di Prudencio non avranno nessuna intenzione di andare in luna di miele.

Elsa non darà nessuna spiegazione sul denaro che darà ad Alvaro, precisandogli che l’importante che lo usi per un buon fine.

Arriva Roberto Sanchez alla villa di Francisca, Fernando infastidito

Successivamente, alla casona della moglie dell’ex locandiere Raimundo Ulloa giungerà un uomo chiamato Roberto Sanchez che si presenterà come un grande amico della figlia di Emilia e Alfonso. Purtroppo Fernando, proprio quando sarà ormai sicuro di essere riuscito a riconquistare la moglie di Gonzalo Castro, andrà su tutte le furie. In particolare, il figlio del defunto Olmo si arrabbierà quando noterà la complicità tra Maria e il nuovo arrivato ma non solo. Ad infastidire ancora di più il Mesia sarà anche il rapporto che Esperanza e Beltran avranno con Roberto, dato che lo tratteranno come un membro della famiglia.