Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole in onda da martedì 8 a venerdì 11 gennaio, svelano che Celia scoprirà di attendere un bebè, mentre Lolita farà una particolare richiesta a Servante prima del suo matrimonio con Antonito.

Una Vita: Celia aspetta un bambino

Espineira noterà che Padre Telmo e Frate Guillermo non vanno più d'accordo come un tempo.

Gli spoiler spagnoli di Una Vita, svelano che Lolita chiederà a Servante di accompagnarla all'altare, mentre Donna Susana ultimerà il vestito da sposa della serva, suscitando gli apprezzamenti di tutti i vicini.

Celia, nel frattempo, annuncerà a Trini e Lucia di attendere un bambino. [VIDEO] Proprio quest'ultima riceverà l'anello di fidanzamento da parte di Samuel Alday dopo essere stata respinta da Padre Telmo. D'altro canto, Samuel festeggerà la notizia con i vicini, mentre Padre Telmo soffrirà per la decisione di Lucia.

Un uomo misterioso nel frattempo prenderà appunti di nascosto. In soffitta, Jacinto si unirà alla festa organizzata dalle domestiche in onore di Lolita. Inigo, intanto, cercherà alcuni ingaggi per Tito, sebbene invano. Un comportamento che susciterà la rabbia della sorella Flora, mentre lo zio Genaro giungerà ad Acacias 38 destando l'ansia di Lolita. Infine Espinera offrirà un aiuto a Padre Telmo per dimenticare Lucia.

Una Vita, anticipazioni spagnole: Antonito e Lolita sposi

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita in onda dall'8 all'11 gennaio, svelano che Tito si rifiuterà di allenarsi nonostante Inigo abbia trovato un combattimento.

Per tale ragione il fratello di Flora sospetterà che il pugile non abbia talento. Espineira, intanto, minaccerà di far del male a Lucia. Proprio quest'ultima scoprirà che Padre Telmo celebrerà il suo matrimonio con Samuel. Ad acacias 38, intanto, si celebrerà le nozze di Antonito e Lolita, dove faranno la comparsa Maria Luisa e Victor. [VIDEO]

Successivamente Lucia cadrà rovinosamente sulle scale unte di cera da qualcuno. Telmo, a questo punto, noterà l'assenza della giovane, tanto da trovarla riversa in terra priva di sensi. Poco dopo Lucia si riprenderà dallo svenimento, mentre Tito si presenterà all'incontro di boxe mettendo al tappeto l'avversario. Infine Frate Guillermo noterà che il suo pupillo è molto preoccupato per Lucia, mentre Marcelina confesserà di essere innamorata di Jacinto.