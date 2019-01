Annuncio

Annuncio

Un tragico colpo di scena arriva dalle puntate di Una vita, appena andate in onda in Spagna. Le anticipazioni svelano che Trini Palacios morirà improvvisamente a pochi giorni dalla nascita della piccola Milagros.

Una Vita: Trini partorisce Milagros

Dagli spoiler spagnoli di Una Vita, si evince che Ramon avrà paura che sua moglie non riesca a portare a termine la sua gravidanza, visto che non è più giovane. Celia, nel frattempo, apprenderà di aspettare un bambino, che purtroppo perderà mentre cercava di aiutare Trini in preda ad una crisi ipertensiva.

La moglie di Ramon, infatti, comincerà ad accusare sempre più malesseri, tanto che il ginecologo sarà costretto a procedere ad un taglio cesareo d'urgenza per salvare la vita a lei ed alla nascitura.

Advertisement

Alla fine dell'intervento chirurgico, Ramon saluterà la nascita di una femminuccia, alla quale sarà dato il nome di Milagros, mentre Celia diventerà sempre più invadente. Infine la nobildonna pretenderà di avere in braccio sempre Milagros, tanto da innervosire i coniugi Palacios.

Una Vita, anticipazioni: Trini muore

Le trame spagnole di Una Vita, in onda a fine gennaio-inizio febbraio, svelano che il dottore si mostrerà preoccupato per la salute di Trini Palacios. Il medico, infatti, rivelerà a Ramon che sua moglie potrebbe avere un altro ictus a causa della pressione arteriosa elevata. La Crespo, di fatto, dimostrerà di essere molto affaticata una volta tornata a casa. Per tale ragione preferirà stare da sola con Milagros in camera da letto, tanto da suggerire alla sua amica Celia di andarsene.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ma la moglie di Felipe esiterà a lasciare l'abitazione con la scusa di farle compagnia visto che Ramon è uscito per sbrigare delle faccende.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Celia noterà che la bambina piange interrottamente, tanto da precipitarsi in camera da letto, dove troverà Trini nel bel mezzo di una crisi respiratoria. A questo punto, Celia in preda al panico, esiterà a dare una pasticca salvavita, raccomandata dal medico, tanto che Trini esalerà l'ultimo respiro.

Celia confesserà a Ramon, nel frattempo, ritornato a casa che sua moglie è morta prima che potesse fare qualcosa. Una morte che segna l'uscita di scena di Anita Del Rey, una delle attrici più amate dai telespettatori italiani. Ricordiamo ai seguaci che per assistere a questi episodi dovremo attendere oltre un anno a causa della differenza di messa in onda tra Canale 5 e La 1.