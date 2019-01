Advertisement

Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, [VIDEO] la telenovela spagnola punta di diamante del pomeriggio di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate da domenica 13 a venerdì 18 gennaio, svelano che Blanca sposerà Samuel nonostante il parere contrario di Ursula. Simon, nel frattempo, non riuscirà a stare lontano da Elvira, appena tornata ad Acacias 38.

Una Vita, anticipazioni: Elvira ama ancora Simon

Simon cercherà di strappare Elvira dalle mani del padre, tanto che Donna Susana temerà che possa lasciare la moglie e tornare con lei.

Ursula, intanto, cercherà di convincere sua figlia a non far operare Samuel.

Gli spoiler di Una vita annunciano che Blanca organizzerà il matrimonio di nascosto in quanto vuole strappare alla morte il giovane, diventando la sua tutrice legale.

Elvira, intanto, si rifiuterà di nascondersi in convento, in quanto vuole riconquistare Simon. Per questo motivo Adela temerà di perdere il consorte, mentre Liberto non sarà particolarmente entusiasta di diventare padre. Successivamente Donna Susana sarà incaricata di cucire il manto della Vergine dei Miracoli. A casa Palacios, Maria Luisa si vergognerà del lavoro umile di suo fratello. Infine Victor offrirà a quest'ultimo l'opportunità di lavorare alla Deliciosa pur di non far vergognare la sorella.

Una Vita: le nozze di Blanca e Samuel

Le anticipazioni di Una Vita [VIDEO] dal 13 al 18 gennaio, svelano che Liberto temerà di non essere un buon papà per il bambino in arrivo. Jacinto, il cugino di Casilda, intanto, farà il 'dongiovanni' con le ragazze, mentre Samuel rivelerà a Diego che da ora in avanti avranno un rapporto solamente professionale.

A tal proposito, la vecchia istitutrice cercherà di far saltare il matrimonio tra Samuel e la figlia. Ma il piano di Ursula fallirà miseramente, tanto che la coppia si unirà in matrimonio davanti a Dio e gli uomini. La Marchesa di Urrutia, intanto, annuncerà il suo arrivo in casa della diabolica Dicenta.

Intanto Simon rivelerà ad Elvira di amarla ancora, tanto da baciarla con passione. Ma l'uomo dimostrerà di non voler abbandonare Adela, nonostante l'amore che prova per la figlia del colonnello. A casa Hidalgo, Leonor scoprirà che sua madre aspetta un bambino, mentre Samuel entrerà in sala operatoria. Infine la sarta capirà che Simon e Adela hanno finalmente consumato il loro matrimonio, tanto che quest'ultima deciderà di affrontare Elvira a muso duro.